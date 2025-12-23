জামায়াতে যোগ দিলেন বাউফল বিএনপি নেতা হেলাল উদ্দিন

জামায়াতে যোগ দিলেন বাউফল বিএনপি নেতা হেলাল উদ্দিন
পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলা বিএনপির সদস্য হেলাল উদ্দিন মুন্সি আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেলে উপজেলার সূর্য্যমনি ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে এক উঠান বৈঠকে জামায়াতে যোগদানের ঘোষণা দেন তিনি।
যোগদান অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে হেলাল উদ্দিন মুন্সি বলেন, ‘জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইসলামের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করতে চাই।’
হেলাল উদ্দিন বাউফল থানা বিএনপির বর্তমান কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। পাশাপাশি তিনি নাজিরপুর ইউনিয়ন কমিটিতেও রয়েছেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। তি
এদিকে এ ঘটনায় হেলাল উদ্দিন মুন্সির বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিয়েছেন বিএনপি। বাউফল উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব আপেল মাহমুদ ফিরোজ সই করা এক নোটিশে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দলবিরোধী কার্যক্রমে জড়িত থাকার অভিযোগে তাকে দল থেকে বহিষ্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়।
