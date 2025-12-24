  2. দেশজুড়ে

ফেনীতে মনোনয়নপত্র নিলেন আওয়ামী লীগ নেতা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি ফেনী
প্রকাশিত: ০৮:৩৫ এএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ওবায়দুল হক

ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ ওবায়দুল হক ফেনী-২ আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। আমজনতার দল থেকে তিনি মনোনয়ন নিয়েছেন।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) ফেনী জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন তিনি। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পর জেলাজুড়ে জুলাই যোদ্ধাসহ বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ ও সমালোচনা শুরু হয়।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ফেনী-১, ফেনী-২ ও ফেনী-৩ আসনে মঙ্গলবার পর্যন্ত ৩০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে ফেনী-১ আসনে ৭ জন, ফেনী-২ আসনে ১১ জন ও ফেনী-৩ আসনে ১২ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

ফেনী-১ আসনে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ছাড়াও বিএনপি থেকে আরও তিনজন, ফেনী-২ আসনে বিএনপি থেকে দলীয় প্রার্থী ছাড়াও আরও দুজন এবং ফেনী-৩ আসন থেকে দলীয় প্রার্থী ছাড়াও বিএনপির আরও দুজন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

এ বিষয়ে আমজনতার দলের প্রার্থী ওবায়দুল হক বলেন, আমি বর্তমানে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য রয়েছি। যেহেতু আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত রয়েছে, সেজন্য আমি আমজনতার দল থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছি।

আমজনতার দল ফেনী জেলা শাখার আহ্বায়ক আশিষ দত্ত ফেনী-২ আসন থেকে আমজনতার দলের প্রার্থী হিসেবে ওবায়দুল হককে প্রার্থী করার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

জুলাইযোদ্ধা ও এনসিপি নেতা যুবায়ের আল মুজাহিদ বলেন, আওয়ামী লীগ বিভিন্ন নামে আমাদের মাঝে এসে বিবেদ সৃষ্টিতে কাজ করছে। আওয়ামী লীগ যে নামেই আসুক তাদের রুখে দেওয়া হবে।

ফেনী জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মনিরা হক মঙ্গলবার পর্যন্ত ফেনীর ৩টি সংসদীয় আসনে ৩০টি মনোনয়নপত্র বিতরণের তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমএন/এএসএম

