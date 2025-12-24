  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৮:৫৭ এএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বসতঘরে আগুনে শিশুর মৃত্যু: লক্ষ্মীপুরে দগ্ধ বিএনপির নেতার মামলা

লক্ষ্মীপুরে বিএনপির নেতার বসতঘরে দুর্বৃত্তদের লাগানো আগুনে পুড়ে শিশু আয়েশা আক্তার বিনতির (৮) মৃত্যু ও ৩ জন দগ্ধের ঘটনায় চারদিন পর মামলা করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাতে দগ্ধ বিএনপি নেতা বেলাল হোসেন অজ্ঞাতপরিচয়দের আসামি করে সদর মডেল থানায় এ মামলা করেন।

সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহেদ ফারভেজ মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, বেলাল বাদী হয়ে মামলা করেছেন। ঘটনাটি তদন্ত চলছে।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) মধ্য রাতে সদর উপজেলার ভবানীগঞ্জ ইউনিয়ন বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক বেলালের ঘরে দুর্বৃত্তদের আগুনে তার মেয়ে আয়েশা মারা যায়। এছাড়া বেলালসহ তার দুই মেয়ে সালমা আক্তার স্মৃতি (১৭) ও সামিয়া আক্তার বিথি (১৪) দগ্ধ হয়। এরমধ্যে স্মৃতি ৯০ শতাংশ পুড়ে গেছে। সে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের আইসিউতে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। বিথির শরীরের ২ শতাংশ পুড়ে গেছে। চিকিৎসা শেষে সে পরিবারের সাথে রয়েছে।

