সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ গেলো তরুণীর
পিরোজপুরে সাবেক স্বামীর ছুরিকাঘাতে সুমনা আক্তার (২৩) নামে এক তরুণী নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৯টার দিকে সদর উপজেলার ঝাটকাঠি এলাকায় ছুরিকাঘাতের ঘটনা ঘটে। পরে বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ২টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সুমনা আক্তারের মৃত্যু হয়।
নিহত সুমনা আক্তার উপজেলার ২ নম্বর ওয়ার্ডের ঝাটকাঠি গ্রামের ফারুক সিকদারের মেয়ে।
এ ঘটনায় অভিযুক্ত অমিত হাসান (২৫) পিরোজপুর সদর উপজেলার শিক্ষা অফিস রোডের লুৎফর শেখের ছেলে। স্থানীয়দের সহযোগিতায় তাকে আটক করেছে পুলিশ। পরে তার বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দেওয়া হয়েছে।
পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা যায়, প্রায় আট বছর আগে প্রেমের সম্পর্কের মাধ্যমে সুমনা ও অমিতের বিয়ে হয়। তাদের সংসারে একটি ৫ বছর বয়সী ছেলে রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, অমিত হাসান দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত ছিলেন এবং যৌতুক দাবি ও শারীরিক নির্যাতন করতেন। এসব কারণে গত দুই মাস আগে স্ত্রী সুমনা তাকে তালাক দেন। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাত ১০টার দিকে সুমনার মা পাশের বাসায় গেলে এই সুযোগে সাবেক স্বামী অমিত ছুরি নিয়ে ঘরে প্রবেশ করেন। সুমনাকে ছুরিকাঘাতে মারাত্মক যখন করেন তিনি। আহত সুমনার চিৎকারে পরিবার ও আশেপাশের লোকজন ছুটে এলে সেখান থেকে পালিয়ে যান অমিত। গুরুতর আহত অবস্থায় সুমনাকে উদ্ধার করে পিরোজপুর জেলা হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানেও ফের হামলার চেষ্টা চালায় অমিত।
এসময় সুমনার স্বজন ও স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় অভিযুক্তকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার দিনগত রাত আনুমানিক ২টার দিকে সুমনা মারা যান। তার মরদেহ পিরোজপুর জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা রয়েছে।
পিরোজপুর জেলা হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) নিজাম উদ্দিন বলেন, গুরুতর আহত অবস্থায় ওই তরুণীকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজে পাঠানো হলেও সেখানে নেওয়ার আগেই হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) নাসরিন জাহান বলেন, শুনেছি মঙ্গলবার রাতে এক নারীকে তার স্বামী আঘাত করেছে। তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেওয়া হলে ইমার্জেন্সি ডাক্তার উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনায় রেফার করেছিল। এরপরই সে মারা যায়। আমরা আসামিকে গ্রেফতার করেছি ও আসামির নামে একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে।
মো. তরিকুল ইসলাম/এমএন/এএসএম