টিকটকে আপত্তিকর ভিডিও প্রকাশ, শিক্ষিকা বরখাস্ত

জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ১০:৫৩ এএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
টিকটকে অশ্লীল ও আপত্তিকর ভিডিও প্রকাশ করায় চাঁপাইনবাবগঞ্জে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

বরখাস্তকৃত সহকারী শিক্ষিকা হলেন- নাচোল উপজেলার বহরইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মোসা. নুসরাত জাহান।

ওই শিক্ষককে বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সাময়িক বরখাস্ত করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস।

এর আগে নুসরাত জাহানের বেশকিছু টিকটক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভিডিও ভাইরাল হয়। আপত্তিকর অঙ্গভঙ্গি ও কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল ভিডিও ছড়িয়ে পড়ার পর তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

বহরইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ বলেন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস বুধবার নুসরাত জাহানকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে। শিক্ষা অফিস কয়েকদিন আগে তাকে শোকজ করেছিলো। পরে তিনি শোকজের জবাব দিয়েছিলেন। পাশাপাশি সেসময় তিনি ভুল করেছেন স্বীকার করে আপত্তিকর সব ভিডিও ডিলেট করেন।

তিনি আরও বলেন, যেসব ভিডিওগুলো নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, এগুলো তার ব্যক্তিগত কর্মকাণ্ডের। বিদ্যালয়ে পাঠদান বা উপস্থিতির সময়ে এসব করা হয়নি। এমনকি একাডেমিক কোনো অভিযোগ নেই নুসরাত জাহানের বিরুদ্ধে। তবে এর আগে তাকে আপত্তিকর ভিডিও আপলোড করতে নিষেধ করা হয়েছিলো।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. সাইফুল ইসলাম সহকারী শিক্ষিকা নুসরাত জাহানকে বরখাস্তের বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সামাজিক মাধ্যমে আপত্তিকর ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে তা নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়। এজন্য তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

তবে ভিডিওগুলো আপত্তিকর ও কুরুচিপূর্ণ নয় বলে দাবি করেছেন নুসরাত জাহান।

তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের পাঠদান বা উপস্থিতি সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ নেই। ব্যক্তিগত জীবনে আমি জিম করার কিছু ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করেছিলাম। দেশে প্রচলিত পোশাক পরিধান করেই এসব ভিডিও ধারন করি। কিন্তু আমাকে হেনস্তা করতেই আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ দেওয়া হয়েছে।

