বড়দিন উপলক্ষে হিলি দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি হিলি (দিনাজপুর)
প্রকাশিত: ১২:১১ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন উপলক্ষে দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দরে বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। এসময় বন্দরের অভ্যন্তরীণ সব কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে স্বাভাবিক রয়েছে হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্টধারী দুই দেশের যাত্রী পারাপার।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকালে বিষয়টি জানিয়েছেন হিলি কাস্টমস সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফেরদৌস রহমান।

তিনি জানান, বড়দিন উপলক্ষে আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ভারতের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি বন্ধ রয়েছে। বন্ধ রয়েছে বন্দর অভ্যন্তরীণ সব কার্যক্রম। আগামীকাল শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটিসহ দুইদিন বন্ধের পর আগামী শনিবার থেকে যথারীতি বন্দরের সকল কার্যক্রম স্বাভাবিক হবে।

এদিকে হিলি ইমিগ্রেশনের ওসি আরিফুল ইসলাম জানান, যেকোনো উৎসব বা দিবসে হিলি বন্দর বন্ধ থাকলেও এই চেকপোস্ট দিয়ে দুই দেশের পাসপোর্টধারী যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক থাকে, আজও স্বাভাবিক রয়েছে।


মো. মাহাবুর রহমান/এফএ

