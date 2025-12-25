বাজি ধরে ঠান্ডা পানিতে ১১২ ডুব, মারা গেলেন বাবুল মোল্লা
ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার বড়ইয়া ইউনিয়নের পালট গ্রামের বাসিন্দা বাবুল মোল্লা (৪০)। তিনি বাজি ধরেন ঠান্ডা পানিতে একটানা ১১২ বার ডুব দেবেন। তার এ বাজি ধরাই কাল হয়েছে। মারা গেছেন বাবুল মোল্লা।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকালে পালট গ্রামের কাচারিবাড়ি বাজারসংলগ্ন এলাকায় মর্মান্তিক এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্র জানায়, সকালে কাচারিবাড়ি বাজারের কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে বাজি ধরে প্রচণ্ড ঠান্ডা পানিতে একের পর এক ডুব দিতে থাকেন বাবুল মোল্লা। নির্ধারিত সংখ্যক ডুব শেষ করার পর হঠাৎ তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
রাজাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আবুল খায়ের মাহমুদ রাসেল জাগো নিউজকে বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দীর্ঘ সময় ঠান্ডা পানিতে বারবার ডুব দেওয়ার কারণে শারীরিক জটিলতা দেখা দিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।’
এ বিষয়ে রাজাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম জানান, বিষয়টি তারা শুনেছেন। ঘটনাটি যাচাই-বাছাই করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
