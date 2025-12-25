  2. দেশজুড়ে

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যানচলাচল বেড়েছে

প্রকাশিত: ০৭:২২ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যানচলাচল বেড়েছে। সকাল থেকে ঢাকামুখী ও ঢাকা থেকে উত্তরাঞ্চলমুখী যানবাহন চলাচল সীমিত ছিল। যাত্রীবাহী বাস বিমানবন্দর অতিক্রম করে ঢাকার দিকে যায়নি। যার কারণে গাজীপুর থেকে যানবাহন ঢাকার দিকে প্রবেশ করেনি। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে ঢাকার ৩০০ ফুটে লাখ লাখ নেতাকর্মী ও জনতার উপস্থিতির কারণে বিমানবন্দর থেকে ব্যাপক জনজটের সৃষ্টি হয়।

নিরাপত্তার কারণে কিছু কিছু সড়কে যানবাহন চলাচল সীমিত করা হয়। এছাড়া গাজীপুর চান্দনা চৌরাস্তা থেকেও ঢাকার দিকে কোনো গণ পরিবহন চলাচল করেনি। তবে চান্দনা চৌরাস্তা ও ভোগড়া বাইপাস এবং টঙ্গী থেকে কিছু যাত্রীবাহী বাস উত্তরাঞ্চলের দিকে চলাচল করেছে।

অনেক যানবাহনকে ভোগড়া বাইপাস থেকে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করে কাঞ্চন ব্রিজ হয়ে চট্টগ্রাম ও সিলেটের দিকে গিয়েছে। আবার অনেকে আশুলিয়া ও চন্দ্রা হয়ে মিরপুর দিয়ে ঢাকা প্রবেশ করেছেন।

বিকালে ঢাকার জনসভা শেষ হলে গণপরিবহন ও সাধারণ যানবাহন ঢাকার দিকে প্রবেশ করতে দেখা গেছে। সন্ধ্যায় গাজীপুর ভোগড়া বাইপাস মোড়ে গিয়ে দেখা যায় উত্তরাঞ্চল থেকে বাস ও অন্যান্য যানবাহন ঢাকার দিকে প্রবেশ করছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকার কুড়িল বিশ্ব রোড ও বিমানবন্দর থেকে যে সব যাত্রী গাজীপুর ও উত্তরাঞ্চলের দিকে আসছেন তারা যানবাহন সংকটে পড়েছেন। যাত্রী ও সাধারণ মানুষ বিকল্প যানবাহন অটো রিকশায় করে গাজীপুরের দিকে আসছেন।

টঙ্গী পূর্ব থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, সন্ধ্যার পর ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যানচলাচল বেড়েছে। সমাবেশে আসা নেতাকর্মীরা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে চলে যাওয়ার পর মহাসড়কে ভিড় কমে আসে।

