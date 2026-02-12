রক্তপাতহীন-বড় সহিংসতা ছাড়া নির্বাচন হয়েছে: এনসিপি

রক্তপাতহীন-বড় সহিংসতা ছাড়া নির্বাচন হয়েছে: এনসিপি
রক্তপাতহীন এবং বড় ধরনের কোনো সহিংসতা ছাড়া ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মনিরা শারমিন।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টায় দলের অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।
মনিরা শারমিন বলেন, এ নির্বাচন শুধু ক্ষমতার হাতবদলের জন্য নয়, বরং সাধারণ ভোটার ও জনগণ যেন তাদের রাজনৈতিক অধিকার স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রয়োগ করতে পারে— সেটিই ছিল আমাদের মূল লক্ষ্য।
তিনি বলেন, রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে আজ আবারও প্রমাণ হয়েছে যে বাংলাদেশে রক্তপাতহীন, বড় ধরনের কোনো দুর্ঘটনা বা সহিংসতা ছাড়া একটি নির্বাচন আয়োজন করা সম্ভব। এজন্য নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত পুলিশ প্রশাসন ও যৌথ বাহিনীর সদস্যদের প্রতি আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
এনএস/এমএএইচ/