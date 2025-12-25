লাঙ্গল প্রতীক না পাওয়ায় অনশনে জাতীয় পার্টির নেতা

লাঙ্গল প্রতীক না পাওয়ায় অনশনে জাতীয় পার্টির নেতা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে দিনাজপুর-৪ (খানসামা-চিরিরবন্দর) আসনে লাঙ্গল প্রতীকের মনোনয়ন না পেয়ে অনশন শুরু করেছেন জাতীয় পার্টির নেতা আব্দুল আলিম হাওলাদার। তিনি খানসামা উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি।
বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) সকাল থেকে দিনাজপুর জেলা জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে অনশন কর্মসূচি শুরু করেন আব্দুল আলিম।
আব্দুল আলিম বলেন, খানসামা ও চিরিরবন্দর উপজেলার ১৮টি ইউনিয়নের জাতীয় পার্টির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সর্বসম্মতভাবে তাকে সমর্থন দিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি দলের জন্য মাঠপর্যায়ে কাজ করে আসছেন এবং সাংগঠনিকভাবে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। দীর্ঘদিনের শ্রম-ত্যাগকে উপেক্ষা করে মাঠ গোছানোর পর অন্যজনকে মনোনয়ন দেওয়ায় তিনি হতাশ-ক্ষুব্ধ।
তিনি আরও বলেন, দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমার কর্মসূচি চলবে। আমি এরশাদের আদর্শে বিশ্বাসী একজন কর্মী। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করবো না।
প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত অনশন কর্মসূচি চলমান ছিল। তবে এ বিষয়ে জাতীয় পার্টির জেলা বা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
