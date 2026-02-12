নোয়াখালী-৫
১৫ কেন্দ্রে আড়াই হাজার ভোটে এগিয়ে ধানের শীষ
নোয়াখালী-৫ আসনে ১৫ কেন্দ্রের বেসরকারি ফলাফল জানা গেছে। এতে ধানের শীষ প্রতীক দুই হাজার ৫৪৭ ভোটে এগিয়ে আছে।
প্রাপ্ত ফলাফলে জানা গেছে, ধানের শীষের প্রার্থী মো. ফখরুল ইসলাম পেয়েছেন ১৩ হাজার ৬২৯ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী বেলায়েত হোসেন পেয়েছেন ১১ হাজার ৮২ ভোট।
জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রিসাইডিং কর্মকর্তাদের সূত্রে এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে।
এ আসনে মোট কেন্দ্র ১৫৫টি। ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৩ হাজার ৮৫২।
ইকবাল হোসেন মজনু/আরএইচ/এমএন