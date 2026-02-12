চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনে এগিয়ে জামায়াতের প্রার্থী নূরুল ইসলাম বুলবুল

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনে এগিয়ে জামায়াতের প্রার্থী নূরুল ইসলাম বুলবুল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ আসনের ২১টি কেন্দ্রের ফলাফলে প্রায় ৭ হাজার ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী নূরুল ইসলাম বুলবুল।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত ৭টা ৪০ মিনিটে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটানিং অফিসার মারুফ আফজাল রাজন আংশিক ফলাফল ঘোষণা করেন।
ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, ২১ টি কেন্দ্রের গণনা শেষে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী নূরুল ইসলাম বুলবুল (প্রতীক: দাঁড়িপাল্লা) পেয়েছেন ১৮ হাজার ৫৭৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী হারুনুর রশীদ পেয়েছেন ১১ হাজার ৯৪৪ ভোট।
এছাড়া অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে গণঅধিকার পরিষদের মো. শফিকুল ইসলাম (প্রতীক: ট্রাক) পেয়েছেন ১ হাজার ২০৭ ভোট, মো. ফজলুর ইসলাম খান (প্রতীক: তারা) পেয়েছেন ৭৯ ভোট এবং মনিরুল ইসলাম (প্রতীক: হাতপাখা) পেয়েছেন ৯৩ ভোট। এই ২১ টি কেন্দ্রে হ্যাঁ ভোট পড়েছে ২১ হাজার ২৫৩ টি। না ভোট পড়েছে ৬ হাজার ৬১৯ ভোট।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার তিনটি সংসদীয় আসনে মোট ১৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। জেলার মোট ভোটার সংখ্যা ১৪ লাখ ২৯ হাজার ৬৬০ জন।
উল্লেখ্য, অবশিষ্ট কেন্দ্রগুলোর ফলাফল ঘোষণা হলে চূড়ান্ত ফলাফল জানা যাবে।
