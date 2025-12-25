বরগুনা প্রেসক্লাবের নেতৃত্বে হাফিজ-সালেহ
বরগুনা প্রেসক্লাবের ২০২৬ সালের কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। এতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) ও দৈনিক বাংলাদেশের খবরের বরগুনা জেলা সংবাদদাতা মো. হাফিজুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন চ্যানেল২৪ ও সমকালের প্রতিনিধি আবু জাফর মো. সালেহ।
বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় বরগুনা প্রেসক্লাবের নিজস্ব মিলনায়তনে ক্লাবের ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করে।
নির্বাচিত অন্যরা হলেন- সিনিয়র সহ-সভাপতি দৈনিক ইত্তেফাকের মইনুল আবেদীন সুমন ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডিবিসি টেলিভিশনের মালেক মিঠু।
নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন বরগুনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি জাকির হোসেন মিরাজ। নির্বাচন কমিশনার ছিলেন প্রেসক্লাবের সদস্য রিয়াজ আহমেদ মুসা ও সাইফুল ইসলাম মিরাজ।
নুরুল আহাদ অনিক/এমএন/জেআইএম