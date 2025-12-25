  2. দেশজুড়ে

তারেক রহমানের আগমনে শিবগঞ্জে মিষ্টি বিতরণ

প্রকাশিত: ০৮:৪৮ পিএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে মিষ্টি বিতরণ করেছে উপজেলা বিএনপি। এ সময় নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) বিকেলে শিবগঞ্জ উপজেলা চত্বরসহ আশপাশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও এলাকায় ঘুরে ঘুরে সাধারণ মানুষের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

পরে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা আনন্দ র‍্যালি বের করে। যা শিবগঞ্জ উপজেলা চত্বর থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে থানার সামনে গিয়ে শেষ হয়।

র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীরা তারেক রহমানের আগমনকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে উল্লেখ করেন এবং দলীয় নানা স্লোগান দেন। এ সময় বিএনপির নেতাকর্মীরা বলেন, তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশে গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও মানুষের মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে—এমন প্রত্যাশা থেকেই এ আনন্দ আয়োজন।

বিএনপি কর্মী আহসান হাবিব বলেন, তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে সারাদেশে নেতাকর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা বিরাজ করছে। দীর্ঘদিন পর তারেক রহমানের নেতৃত্ব সরাসরি মাঠপর্যায়ে প্রতিফলিত হতে যাচ্ছে—এতে গণতন্ত্রকামী মানুষের আশা নতুন করে জেগে উঠেছে। তার আগমন দেশের রাজনৈতিক পরিবেশে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে তারা বিশ্বাস করেন তিনি।

মিষ্টি বিতরণ ও র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন, শিবগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম রশীদ, স্থানীয় বিএনপি নেতা রাহাত, আব্দুল হান্নান, ফয়সাল মাহমুদসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

এর আগে সকালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ১৭ বছরের নির্বাসন জীবনের অবসান ঘটিয়ে এক সন্ধিক্ষণে দেশে ফিরছেন।

