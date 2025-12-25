যশোরে মাদক সেবনের দায়ে ৩ যুবকের কারাদণ্ড

যশোরে মাদক সেবনের দায়ে ৩ যুবকের কারাদণ্ড
যশোরের বাঘারপাড়ায় মাদক সেবনের দায়ে ৩ যুবকের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ভূপালী সরকার এ দণ্ডাদেশ দেন।
দণ্ডিতরা হলেন, রায়পুর ইউনিয়নের রায়পুর গ্রামের স্বপন অধিকারীর ছেলে আকাশ অধিকারী (২৫), একই গ্রামের বাবর আলীর ছেলে বাদল হোসেন (২৩) ও কয়ালখালী গ্রামের মফিজুর রহমানের ছেলে সোহেল রানা (২৬)।
জানা যায়, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে রায়পুর বাজারের সোহেল স্টেশনারির মধ্যে মাদক সেবনের আসর বসে। খবর পেয়ে রায়পুর ক্যাম্প পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে দোকান মালিক সোহেলসহ আকাশ ও বাদলকে আটক করেন। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাদেরকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা করে অর্থদণ্ড করা হয়। দণ্ডিতরা এলাকায় মাদক ব্যবসায়ী ও সেবনকারী হিসেবে পরিচিত।
বাঘারপাড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ভূপালী সরকার জানান, উপজেলাব্যাপী মাদক সেবন ও কারবারিদের একটি তালিকা তৈরি হচ্ছে। মাদককে উৎখাত করতে না পারলে গোটা সমাজ অদূর ভবিষ্যতে ধ্বংস হয়ে যাবে। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে।
