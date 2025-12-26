  2. দেশজুড়ে

রেস্তোরাঁয় ঘোড়ার মাংস বিক্রি করায় দুজনকে জরিমানা

প্রকাশিত: ০৩:৪১ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
রেস্তোরাঁয় ঘোড়ার মাংস বিক্রি করায় দুজনকে জরিমানা

সিরাজগঞ্জের কাজীপুরে ঘোড়া জবাই করে মাংস বিক্রির অভিযোগে দুজনকে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) সকালে উপজেলার মেঘাই দ্বিতীয় ঘাটের যমুনা নদীর তীরে অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা আদায় করা হয়।

অর্থদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন বগুড়ার বাগবাড়ি গ্রামের মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে জাইদুল ইসলাম ও গাজীপুরের পেয়ারাবাগান এলাকার মৃত আবু সেখের ছেলে তারেক সেখ।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোস্তাফিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জাগো নিউজকে জানান, একটি চক্র প্রতি শুক্রবার যমুনা নদীর চরাঞ্চলের ঘোড়া জবাই করে গাজীপুর ও ঢাকার বিভিন্ন রেস্তোরাঁয় মাংস বিক্রি করছে। খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে জাইদুল ইসলামকে ১৫ হাজার ও তারেক সেখকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এসময় তাদের সঙ্গে থাকা ঘোড়ার মাংস জব্দ করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। অভিযান চলাকালে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা দিদারুল আহসান, থানা পুলিশ ও আনসার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

