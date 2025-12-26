ফরিদপুরে কৃষকলীগ নেতা গ্রেফতার
ফরিদপুরের সালথায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে মো. আব্দুর রহিম মাতুব্বর (৫৪) নামে এক কৃষকলীগ নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার সোনাপুর ইউনিয়নের মিনাজদিয়া এলাকা থেকে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২’ আওতায় তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার রহিম মাতুব্বর উপজেলার মিনাজদিয়া গ্রামের মৃত জয়নুদ্দিন মাতুব্বরের ছেলে। তিনি উপজেলা কৃষকলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি।
বিষয়টি নিশ্চিত করে সালথা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাবলুর রহমান খান বলেন, এলাকায় নাশকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ নামক বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় কৃষকলীগ নেতা আব্দুর রহিমকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাকে বিস্ফোরকদ্রব্য আইনের একটি মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।
এন কে বি নয়ন/কেএইচকে/এএসএম