রংপুরে আওয়ামী লীগ নেতা গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৬:৫১ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
রংপুরের পীরগঞ্জে ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-টু’ অভিযানে ভেন্ডাবাড়ী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মঞ্জুর হোসেনকে (৫২) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে ভেন্ডাবাড়ী বাজার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হামলা, বাধা ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে একাধিক মামলা রয়েছে।

গ্রেফতার মঞ্জুর হোসেন উপজেলার ভেন্ডাবাড়ী গ্রামের মনোয়ার হোসেনের ছেলে।

ভেন্ডাবাড়ী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) হুমায়ুন কবির গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, মঞ্জুর হোসেনের নামে একাধিক মামলা রয়েছে। তিনি দীর্ঘদিন আত্মগোপনে ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া শেষে আদালতের মাধ্যমে তাকে কারাগারে পাঠানো হবে।

