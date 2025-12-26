শেরপুরে ‘বিপ্লবী মঞ্চ’র আত্মপ্রকাশ
বিপ্লবী মঞ্চ শেরপুর জেলা শাখার আংশিক স্থায়ী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত কমিটিতে মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আরাফাত রহমান তালুকদার। সদস্য সচিব হয়েছেন নাহিম আহম্মেদ নিলয়। যুগ্ম সদস্য সচিব ইয়াসিন আরাফাত।
শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে জেলা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে কমিটির আত্মপ্রকাশ হয়।
আগামী ১০ দিনের মধ্যে প্রাথমিক সদস্যদের কার্যক্রম পর্যালোচনার মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে পূর্ণাঙ্গ স্থায়ী কমিটি গঠন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।
সংগঠনটি সন্ত্রাসী ও সহিংস কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সর্বদা আপসহীন থাকবে বলেও ঘোষণায় জানানো হয়।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সদস্য সারোয়ার, সাদিক, রায়হান, সোহান, তাশাদ, সুজন ও তাশফি।
এদিকে, হাদী হত্যার প্রতিবাদে বিপ্লবী মঞ্চ শেরপুরের উদ্যোগে শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা দোষীদের দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।
মো. নাঈম ইসলাম/এসআর/এএসএম