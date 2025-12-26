  2. দেশজুড়ে

ইমরান হোসাইন নূর

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:০৮ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
কী প্ল্যান নিয়ে আসবেন জানা আছে, নতুন করে আর ধোঁকাবাজি করবেন না
বক্তব্য রাখছেন ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ইমরান হোসাইন নূর

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ‌‘আই হ্যাভ আ প্ল্যান’ বক্তব্য প্রসঙ্গে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ইমরান হোসাইন নূর বলেছেন, পুরাতন বউকে আমরা নতুন শাড়িতে দেখতে চাই না। আপনারা কী প্ল্যান নিয়ে আসবেন তা আমাদের জানা আছে। নতুন করে বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে আর ধোঁকাবাজি করবেন না।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে নরসিংদী প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ নরসিংদী জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ইমরান হোসাইন আরও বলেন, ‘২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আমরা ফ্যাসিবাদের কবর রচনা করেছি। জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে যারা চাঁদাবাজি করেছে, টেন্ডারবাজিতে জড়িয়েছে; তাদের বিরুদ্ধে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণ লাল কার্ড দেখাতে প্রস্তুত রয়েছে। নতুন কোনো কৌশল দিয়ে আর এ দেশের মানুষকে বোকা বানানো যাবে না।’

সম্মেলনে নরসিংদী জেলা শাখার সভাপতি এইচ এম নূর আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কারিগরি শিক্ষা সম্পাদক মুহাম্মাদ খাইরুল কবির।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আরিফ বিন মেহের উদ্দিন, ইঞ্জিনিয়ার এহতেশামুল হক পাঠান, মুফতি কাওছার আহমাদ ভূঁইয়াসহ জেলা ও থানা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

সম্মেলনে বক্তারা দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, শিক্ষার্থীদের অধিকার এবং আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন।

