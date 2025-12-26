  2. দেশজুড়ে

কিশোরগঞ্জ-৫

শেখ মজিবুর রহমান ছাড়া কাউকে মানতে নারাজ বিএনপির তৃণমূল

প্রকাশিত: ০৮:৪০ পিএম, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫
শেখ মজিবুর রহমান ইকবালের মনোনয়ন পরিবর্তনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ-৫ (নিকলী-বাজিতপুর) আসনে শেখ মজিবুর রহমান ইকবালের মনোনয়ন পরিবর্তনের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেলে বাজিতপুর উপজেলার সরারচর এলাকায় বিক্ষোভ শেষে তারা বাজিতপুর-কটিয়াদী সড়ক এবং ভৈরব-ময়মনসিংহ রেলপথে ঘণ্টাব্যাপী অবস্থান নেন।

এসময় বিএনপিতে সদ্য যোগদানকারী সৈয়দ এহসানুল হুদার মনোনয়ন বাতিল করে শেখ মজিবুর রহমান ইকবালকে পুনরায় দলীয় মনোনয়ন দেওয়ার জোর দাবি জানান আন্দোলনকারীরা। অন্যথায় এই আসনে বিএনপির ভরাডুবি হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা। নেতাকর্মীরা স্পষ্ট করে বলেন, ইকবাল ছাড়া অন্য কারও পক্ষে তারা নির্বাচনি মাঠে কাজ করবেন না।

কর্মসূচিতে বাজিতপুর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনির বলেন, ‘শেখ মজিবুর রহমান ইকবাল বিএনপির দুঃসময়ের পরীক্ষিত নেতা। দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে তিনি নিকলী-বাজিতপুরের গণমানুষের পাশে রয়েছেন। তিনি এই অঞ্চলের বিএনপির প্রাণভোমরা। তাকে বাদ দিয়ে কোনো প্রার্থীকে তৃণমূল মেনে নেবে না।’

লাগাতার কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) বিকেলে বাজিতপুর বাজারে জনসভা এবং জনসভা শেষে মশাল মিছিলের ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনকারী নেতাকর্মীরা।

