  2. দেশজুড়ে

গভীর রাতে ‘চোরের’ কামড়ে বাড়ির মালিকের ছেলে আহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ১০:২২ এএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
গভীর রাতে ‘চোরের’ কামড়ে বাড়ির মালিকের ছেলে আহত

ফরিদপুরের মধুখালীতে এক যুবককে কামড়ে গুরুতর আহত করেছেন অপর এক ব্যক্তি। ধারণা করা হচ্ছে, চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে পালানোর চেষ্টাকালে বাড়ির মালিকের ছেলেকে তিনি কামড়ে দেন। আহত বাড়ির মালিকের ছেলে ও ওই ব্যক্তি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) দিনগত গভীর রাতে উপজেলার নওপাড়া ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই গ্রামের মো. কুদ্দুস শেখের বাড়িতে চোর হানা দেয়। এসময় বাড়ির মালিক মো. কুদ্দুস শেখের ছেলে মো. রবিন শেখের ঘরে চোর প্রবেশ করে ঘরের মূল্যবান মালপত্র খুঁজতে থাকে। রবিন শেখ চোরের উপস্থিতি টের পেয়ে একজনকে জাপটে ধরেন। ওই ব্যক্তি পালাবার চেষ্টাকালে রবিন শেখের মুখসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে কামড়ে গুরুতর আহত করেন। রবিনের চিৎকারে বাড়ির ও আশপাশের লোকজন এসে তাকে ধরে ফেলেন। পরে দিনের বেলায় এলাকাবাসী ওই ব্যক্তিকে পিটুনি দেন।

কথিত চোর সোহেল মল্লিক মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার প্রাভাটুরা গ্রামের ইউনুস মল্লিকের ছেলে বলে জানা গেছে। বর্তমানে রবিন শেখ ও সোহেল মল্লিক মধুখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এ ব্যাপারে মধুখালী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মো. মামুন হাসান জানান, আহত মো. কুদ্দুস শেখ, তার ছেলে রবিন শেখ ও সোহেল মল্লিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মধুখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফকির তাইজুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, আসলে ওই ব্যক্তি চোর কি না, আবার আসলে এটা চুরির ঘটনা কি না তা জানা নেই। যতটুকু শুনেছি, চোর সন্দেহে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। তবে এ ঘটনায় থানায় কেউ কোনো মৌখিক বা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেননি। অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এন কে বি নয়ন/এফএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।