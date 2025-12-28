  2. দেশজুড়ে

১২ ঘণ্টা পর আরিচা-কাজিরহাট নৌরুটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পাবনা
প্রকাশিত: ১১:৫৪ এএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
১২ ঘণ্টা পর আরিচা-কাজিরহাট নৌরুটে ফেরি চলাচল স্বাভাবিক

ঘন কুয়াশায় নৌপথ চ্যানেলের মার্কিং পয়েন্ট না দেখা যাওয়ায় শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাত ৯টার পর থেকে আরিচা-কাজিরহাট নৌরুটে বন্ধ ছিল ফেরি চলাচল। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বেলা বাড়ার সঙ্গে কাটতে শুরু করেছে কুয়াশা৷ ফলে ১২ ঘণ্টা পর সকাল ৯টার দিকে ফেরি চলাচল শুরু হয়েছে।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিআইডব্লিউটিএ'র কাজিরহাট ঘাট কার্যালয়ের ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য) মো. ফয়সাল।

তিনি জানান, গত রাতে কাজিরহাট ঘাটে থাকা শেষ ফেরি চিত্রা ছেড়ে যাবার পর সেটি কোনোমতে আরিচা প্রান্তে পৌঁছে। কুয়াশার কারণে এরপর থেকে সারা রাতে আর ফেরি চালানো সম্ভব হয়নি। তবে রোববার সকাল ৯টার দিকে ধানসিঁড়ি নামের একটি ফেরি ছাড়া হয়েছে। এটি কাজিরহাটে ঘাটে এখন নোঙর করবে। এখন কিছুটা কুয়াশা কম৷ ফলে কুয়াশা না বাড়া পর্যন্ত এখন ফেরি চলাচল স্বাভাবিক থাকবে।

আলমগীর হোসাইন নাবিল/এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।