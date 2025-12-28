  2. দেশজুড়ে

পঞ্চগড়ে হিমশীতল বাতাসে বেড়েছে শীতের প্রকোপ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পঞ্চগড়
প্রকাশিত: ১১:৫৬ এএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
পঞ্চগড়ে হিমশীতল বাতাসে বেড়েছে শীতের প্রকোপ

উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে আবারো কমেছে দিনের তাপমাত্রা। তবে ঘন কুয়াশা আর হিমশীতল বাতাসে বেড়েছে শীতের প্রকোপ। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা পর্যন্ত সূর্যের দেখা মিলেনি।

রোববার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিস।

এর আগে শনিবার দিনভর সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায় কুয়াশার দাপট। টিপটিপ করে শিশিরের মতো কুয়াশা ঝরে।

শুক্রবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি। তবে দিনের (সর্বোচ্চ) তাপমাত্রা আবারও কমে ২৪ দশমিক ১ থেকে কমে রেকর্ড করা হয় ১৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বাড়লেও ঘন কুয়াশার কারণে বেড়েছে শীতের প্রকোপ। হাড় কাঁপানো শীতে দৈনন্দিন আয় কমে গেছে দিনমজুর মানুষের। দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া মানুষ। দিনের আলোয় সড়ক মহাসড়কে হেডলাইট জ্বালিয়ে যানবাহন চলাচল করতে দেখা গেছে।

শহরের জালাসী এলাকার অটোরিকশা চালক আমিন ইসলাম বলেন, দুইদিন ধরে আবারো শীত বেড়েছে। দিনেও অনেক কুয়াশা থাকে। ঠান্ডার জন্য কেউ গাড়িতে ওঠে না। আমাদের আয় কমে গেছে। সারাদিন ৩০০-৪০০ টাকাও আয় হয় না।

তেঁতুলিয়া আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিতেন্দ্রনাথ রায় বলেন, রোববার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৩ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়। শনিবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি। এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কমে ১৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি রেকর্ড করা হয়। দুইদিন ধরে দিনের তাপমাত্রা নেমে যাওয়ার ফলে হাড় কাঁপানো শীত অনুভূত হচ্ছে।

সফিকুল আলম/এফএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।