ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে রাজশাহীতে মহাসড়ক অবরোধ

রাজশাহী
প্রকাশিত: ০৫:৪১ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যার সুষ্ঠু বিচার দাবিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) প্রধান ফটকের সামনে মহাসড়ক অবরোধ করে অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ করছেন ইনকিলাব মঞ্চের কর্মীরা।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুর আড়াইটার দিকে রাবির মেইন গেটের সামনে রাজশাহী-নাটোর মহাসড়ক অবরোধ করে এ কর্মসূচি শুরু করা হয়। একপর্যায়ে ১৫ থেকে ২০ জন বিক্ষোভকারী মহাসড়কের ওপর অবস্থান নিয়ে টায়ারে আগুন জ্বালান। পরে তারা বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এখনো কোনো দৃশ্যমান প্রশাসনিক বা বিচারিক অগ্রগতি নেই। এতে বিচারহীনতার সংস্কৃতি আরও শক্তিশালী হচ্ছে বলে তারা মন্তব্য করেন।

অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বলেন, দ্রুত সময়ের মধ্যে হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় না আনা হলে আন্দোলন আরও কঠোর করা হবে।

এদিকে মহাসড়ক অবরোধের কারণে রাজশাহী-নাটোর সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। ফলে রাস্তায় চলাচলকারী সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

অন্যদিকে একই দাবিতে নগরীর তালাইমারী এলাকায়ও মহাসড়ক অবরোধ করে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন জুলাই যোদ্ধা ও এনসিপির নেতাকর্মীরা।

আন্দোলনকারীরা জানান, ইনকিলাব মঞ্চের কেন্দ্রীয় ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে তারা সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত মহাসড়ক অবরোধ করে অবস্থান করবেন।

