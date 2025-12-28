  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন ৮৩ জন

প্রকাশিত: ০৮:৪৭ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জের পাঁচ আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৮৩ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন একাই দুটি আসনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বাকি প্রার্থীরা একটি করে আসনের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন। তিনি বলেন, গত ১২ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সংখ্যক মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন প্রার্থীরা। সেই সাথে ৩ জন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

জেলা নির্বাচন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, এ পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ-১ (রুপগঞ্জ) আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ৮ জন। তারা হলেন, মোহাম্মদ দুলাল (বিএনপি), রেহান আফজাল (বাংলাদেশ ইনসানিয়াত বিপ্লব), মোস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপু (বিএনপি), আনোয়ার হোসেন মোল্লা (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), মো. ইমদাদুল্লাহ (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মনিরুজ্জামান চন্দন (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), ওয়াসিম উদ্দিন (গণ অধিকার পরিষদ) এবং হামিদুল হক খোকন (স্বতন্ত্র)।

নারায়ণগঞ্জ-২ (আড়াইহাজার) আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ১১জন। তারা হলেন, মো. ইলিয়াস মোল্লা (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), আবু হানিফ হৃদয় (বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি), নজরুল ইসলাম আজাদ (বিএনপি), মাওলানা মো. হাবিবুল্লাহ (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), আতাউর রহমান খান আঙ্গুর (বিএনপি), মো. হাফিজুল ইসলাম (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), কামরুল মিয়া (গণঅধিকার পরিষদ), মাহমুদুর রহমান সুমন (বিএনপি), মেহেদী হাসান (স্বতন্ত্র), মোহাম্মদ আব্দুল মালেক (স্বতন্ত্র) এবং আব্দুল আউয়াল (স্বতন্ত্র)।

নারায়ণগঞ্জ-৩ (সোনারগাঁ-সিদ্ধিরগঞ্জ) আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ১৪ জন। তারা হলেন, আজহারুল ইসলাম মান্নান (বিএনপি), গোলাম মসীহ (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), ওয়াহিদুর রহমান মিল্কী (গণঅধিকার পরিষদ), মেহেদী হাসান (স্বতন্ত্র), আতিকুর রহমান মুন্সী (বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন), মুহা. শাহাজান (স্বতন্ত্র), আল মুজাহিদ মল্লিক (বিএনপি), আব্দুল করিম মুন্সী (স্বতন্ত্র), ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), আরিফুল ইসলাম (আমার বাংলাদেশ পার্টি), মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন (স্বতন্ত্র), মিঠু মিয়া (এনডিএম), মামুন মাহমুদ (বিএনপি) এবং সেলিম মাহমুদ (বাসদ)।

নারায়ণগঞ্জ-৪ (ফতুল্লা) আসনে মনোনয়পত্র সংগ্রহ করেছেন ২৮ জন। তারা হলেন, মো. মমিনুল হক (স্বতন্ত্র), শাহা আলম (বিএনপি), কাজী মো. জহিরুল ইসলাম (স্বতন্ত্র), মো. ইলিয়াস আহাম্মেদ (খেলাফত মজলিস), মোহাম্মদ আলী (বিএনপি), সেলিম মাহমুদ (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল), সেলিম রেজা শাওন (স্বতন্ত্র), আবু হানিফ হৃদয় (বাংলাদেশ রিপাবলিডান পার্টি), আনোয়ার হোসেন (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস), সুরাইয়া তাবাসসুম (জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল), ইসমাঈল হোসেন কাউছার (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), সুরুজ্জামান (বিএনপি), কবির হোসেন (স্বতন্ত্র), মশিউর রহমান রনি (বিএনপি), আব্দুল্লাহ আল আমিন (এনসিপি), ইকবাল হোসেন (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), মনির হোসাইন কাশেমী (জমিয়তে উলামায়ে ইসলামী বাংলাদেশ), মুহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন (স্বতন্ত্র), শহিদুল ইসলাম টিটু (বিএনপি), সুলায়মান দেওয়ান (বাংলাদেশ জাসদ), ফাতেমা মনির (স্বতন্ত্র), আরিফ ভূঁইয়া (গণঅধিকার পরিষদ), ডা. মো. আলী আশরাফ খান (স্বতন্ত্র), মো. আব্দুল জব্বার (জামায়াতে ইসলামী), গোলাম মোহাম্মদ কায়সার (স্বতন্ত্র), ছালাউদ্দিন খোকা (জাতীয় পার্টি) এবং জাহাঙ্গীর দেওয়ান (স্বতন্ত্র)।

নারায়ণগঞ্জ-৫ (সদর-বন্দর) আসনে মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করেছেন ২২ জন। তারা হলেন, এইচএম আমজাদ হোসেন মোল্লা (মুক্তিজোট), এবিএম সিরাজুল ইসলাম মামুন (খেলাফত মজলিস), মাকসুদ হোসেন (স্বতন্ত্র), মোসা. নারগিস আক্তার (স্বতন্ত্র), আবু নাঈম খান বিপ্লব (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল), মাহমুদ হোসেন (বিপ্লবী ওয়াকার্স পার্টি), মাওলানা মো. মাছুম বিল্লাহ (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), আবুল কালাম (বিএনপি), সৈয়দ বাহাদুর শাহ মুজাদ্দেদী (ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ), আল আমিন রাকিব (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস), মন্টু চন্দ্র ঘোষ (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), আহমেদুর রহমান তনু (এনসিপি), মাসুদুজ্জামান মাসুদ (বিএনপি), আবু জাফর আহমদ বাবুল (বিএনপি), তরিকুল ইসলাম (গণসংহতি আন্দোলন), মাওলানা মঈনুদ্দিন আহমেদ (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), অ্যাডভোকেট সাখাওয়াত হোসেন খান (বিএনপি), নাহিদ হোসেন (গণঅধিকার পরিষদ), মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম (স্বতন্ত্র), আবু আল ইউসুফ খান টিপু (বিএনপি), আতাউর রহমান খান মুকুল (বিএনপি) এবং মাহবুব আলম (স্বতন্ত্র)।

