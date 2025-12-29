নারায়ণগঞ্জ- ৫ আসনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন এনসিপি নেতা

নারায়ণগঞ্জ- ৫ আসনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন এনসিপি নেতা
বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন নারায়ণগঞ্জ- ৫ (সদর-বন্দর) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনীত প্রার্থী ও দলের কেন্দ্রীয় সংগঠক আহমেদুর রহমান তনু। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে তিনি এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
আহমেদুর রহমান তনু বলেন, নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে আমি এনসিপির পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই সিদ্ধান্তের পেছনে দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা, গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাস ও জনগণের কল্যাণে কাজ করার আন্তরিক ইচ্ছা কাজ করেছিল। তবে বর্তমান পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক বাস্তবতা ও ব্যক্তিগত বিবেচনায় আমি এনসিপির হয়ে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ইচ্ছা থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এটি সম্পূর্ণরূপে আমার ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, যার পেছনে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠীর, বা দলের প্রতি বিরূপ মনোভাব নেই।
‘আমি বিশ্বাস করি, মত ও পথের ভিন্নতা থাকলেও দেশের স্বার্থে কাজ করার সুযোগ সবসময় থেকেই যায়। ভবিষ্যতেও গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে আমি আমার অবস্থান থেকে কাজ করে যাবো রাজনৈতিকভাবে।’
নারায়ণগঞ্জবাসীর উদ্দেশ্যে তনু বলেন, আপনারা আমাকে গত দেড় বছর যেভাবে পাশে পেয়েছেন, আপনাদের জন্য কাজ করতে দেখেছেন। আগামীতেও আপনাদের এই সন্তানকে এভাবেই আপনাদের পাশে পাবেন। বর্তমান রাজনৈতিক পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আমি নির্বাচন থেকে সরে যাচ্ছি, কিন্তু দল থেকে নয়। আগামী আমাদের হবে।
