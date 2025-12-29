নোয়াখালীতে ৭ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল

নোয়াখালীতে ৭ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র দাখিল
নোয়াখালীতে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ছয়টি আসনে সাতজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) নির্বাচনের রিটার্নিং ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কার্যালয়ে প্রার্থীরা এসব মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
এরা হলেন, নোয়াখালী-২ (সেনবাগ-সোনাইমুড়ি আংশিক) আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) জয়নুল আবদিন ফারুক, নোয়াখালী-৩ (বেগমগঞ্জ) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. রাজীব উদদৌলা চৌধুরী, নোয়াখালী-৪ (সদর-সূবর্ণচর) আসনে ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের ইউনুস নবী, জাতীয় পার্টির মো. শফিকুল ইসলাম, নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ-কবিরহাট ও সদরের আংশিক) আসনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) মো. কামাল উদ্দিন পাটোয়ারী, ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশের মোহাম্মদ শামছুদ্দোহা এবং নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী তানবীর উদ্দিন রাজিব।
মনোনয়নপত্র দাখিল করে নোয়াখালী-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী জয়নুল আবদিন ফারুক বলেন, দীর্ঘ ১৬ বছর পর দেশে উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচনের সুযোগ এসেছে। ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে উন্মুখ হয়ে আছে। আমরা চাই সুষ্ঠু সুন্দর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক।
এর আগে জেলার ছয়টি আসনের মোট ৮৬টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। এরমধ্যে নোয়াখালী-১ আসনে ১২টি, নোয়াখালী-২ আসনে ১৬টি, নোয়াখালী-৩ আসনে ১১টি, নোয়াখালী-৪ আসনে ১১টি, নোয়াখালী-৫ আসনে ২১টি ও নোয়াখালী-৬ আসনে ১৫টি।
এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বলেন, প্রার্থীদের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মেনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।
ইকবাল হোসেন মজনু/আরএইচ/জেআইএম