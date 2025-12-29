ফরিদপুর-১
ধানের শীষ না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেন বিএনপি নেতা ঝুনু
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুর-১ (মধুখালী,বোয়ালমারী,আলফাডাঙ্গা) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন নিয়েছেন দলীয় মনোনয়ন না পাওয়া বিএনপি নেতা শামসুদ্দিন মিয়া ঝুনু।
বুধবার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে বোয়ালমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. রকিবুল হাসানের কাছ থেকে সামসুদ্দিন মিয়া ঝুনুর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুজিবুর রহমান বাবু।
এসময় অন্যান্যের মধ্যে পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম কালা মিয়া, বোয়ালমারী সরকারি কলেজের সাবেক জিএস ও বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর আলম মুকুল মিয়া, বিএনপি নেতা মফিজুর কাদের খান মিল্টন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শামসুদ্দিন মিয়া ঝুনু বলেন, ফরিদপুর-১ আসনে বিএনপির তৃণমূল নেতাকর্মীদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়েই দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়েছে। এতে মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মী ও সাধারণ সমর্থকদের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি। সে কারণেই দলীয় কর্মী-সমর্থকরা আমার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।
ফরিদপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য কৃষকদলের সহ-সভাপতি খন্দকার নাসিরুল ইসলাম।
