  2. দেশজুড়ে

ফরিদপুর-১

ধানের শীষ না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেন বিএনপি নেতা ঝুনু

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফরিদপুর
প্রকাশিত: ০৯:০২ এএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ধানের শীষ না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেন বিএনপি নেতা ঝুনু

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফরিদপুর-১ (মধুখালী,বোয়ালমারী,আলফাডাঙ্গা) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন নিয়েছেন দলীয় মনোনয়ন না পাওয়া বিএনপি নেতা শামসুদ্দিন মিয়া ঝুনু।

বুধবার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে বোয়ালমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. রকিবুল হাসানের কাছ থেকে সামসুদ্দিন মিয়া ঝুনুর পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুজিবুর রহমান বাবু।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে পৌর বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম কালা মিয়া, বোয়ালমারী সরকারি কলেজের সাবেক জিএস ও বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর আলম মুকুল মিয়া, বিএনপি নেতা মফিজুর কাদের খান মিল্টন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করে স্বতন্ত্র প্রার্থী ও উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শামসুদ্দিন মিয়া ঝুনু বলেন, ফরিদপুর-১ আসনে বিএনপির তৃণমূল নেতাকর্মীদের মতামতকে গুরুত্ব না দিয়েই দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত করা হয়েছে। এতে মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মী ও সাধারণ সমর্থকদের প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেনি। সে কারণেই দলীয় কর্মী-সমর্থকরা আমার পক্ষে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

ফরিদপুর-১ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য কৃষকদলের সহ-সভাপতি খন্দকার নাসিরুল ইসলাম।

এন কে বি নয়ন/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।