ফরিদপুর প্রেস ক্লাবে কবির সভাপতি, পিয়াল সম্পাদক

ফরিদপুর প্রেস ক্লাবে কবির সভাপতি, পিয়াল সম্পাদক
ফরিদপুর প্রেস ক্লাব নির্বাচনে সভাপতি হিসেবে কবিরুল ইসলাম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক পদে মাহাবুব হোসেন পিয়াল পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন।
নির্বাচন কমিশন জানায়, ১২ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় ছিল। এতে কবির-পিয়াল-শিপন পরিষদ ছাড়া অন্য কেউ মনোনয়নপত্র জমা না দেওয়ায় তাদের নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে।
বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা হলেন, সহ-সভাপতি পদে গাজী টিভির শেখ মনির হোসেন, দিনকালের নুরুল ইসলাম আঞ্জু এবং সংগ্রাম পত্রিকার আশরাফুজ্জামান দুলাল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে এখন টেলিভিশনের মফিজুর রহমান শিপন, অর্থ সম্পাদক পদে চ্যানেল আইয়ের শাহাদাত হোসেন তিতু, দপ্তর সম্পাদক এসএস মাসুদুর রহমান তরুণ (ইনডিপেনডেন্ট টিভি), প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আবিদুর রহমান নিপু (দৈনিক জনকণ্ঠ), সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক (ভোরের কাগজ) বিভাষ দত্ত, তথ্য প্রযুক্তি ও পাঠাগার সম্পাদক (দৈনিক আজকের সারাদেশ) মুইজ্জুর রহমান খান, ক্রীড়া সম্পাদক (আজকের পত্রিকা) শ্রাবণ হাসান।
কমিটির নির্বাহী সদস্য হলেন, মানিক দাস (ভোরের রানার), বিকে সিকদার সজল ( সময় টিভি), রুহুল আমিন (বৈশাখী.কম), এস এম রুবেল (দৈনিক কুমার), এস এম জাহিদ (বুদ্ধিযুদ্ধ) এবং এন কে বি নয়ন (জাগো নিউজ)।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদপুর প্রেস ক্লাব নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সালাম বলেন, নির্বাচনি তফশিল মোতাবেক ফরিদপুর প্রেস ক্লাবের কার্য নির্বাহী কমিটির ১৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় উক্ত পদে তফশিল অনুযায়ী নির্বাচনে জমা দেওয়া ১৮ প্রার্থীদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়েছে।
এন কে বি নয়ন/আরএইচ/জেআইএম