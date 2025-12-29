  2. দেশজুড়ে

সুন্নতে খতনার অনুষ্ঠানে চাঁদা দাবিসহ হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ

প্রকাশিত: ১০:৩৪ এএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ফরিদপুরের নগরকান্দায় একটি সুন্নতে খতনার অনুষ্ঠানে চাঁদা না পেয়ে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হলে এলাকায় উত্তেজনা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দুপুরে নগরকান্দা পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে এ ঘটনা ঘটে। ওই ওয়ার্ডের বাসিন্দা জিলু সরদারের ছেলে স্বপন মাহমুদের ছেলে তানভীর ইসলাম শাওনের সুন্নতে খতনার অনুষ্ঠান চলাকালে এ ঘটনা ঘটে।

এসময় উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হন। আহতদের নগরকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।

ভুক্তভোগী পরিবারের অভিযোগ, পার্শ্ববর্তী ছাগলদি গ্রামের চান মিয়ার ছেলে উসমান ও আহাদ অনুষ্ঠানস্থলে এসে চাঁদা দাবি করেন। তাদের দাবি পূরণ না হওয়ায় তারা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা এবং বাড়িঘরে ভাঙচুর চালান।

ভুক্তভোগী স্বপন মাহমুদ বলেন, মূলত সাউন্ড বক্স ভাড়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রথমে ঝামেলা সৃষ্টি হয়। আমার ছেলের সুন্নতে খতনার অনুষ্ঠানে ডেকোরেটর পক্ষের লোক উসমান ও আহাদ এসে অনুষ্ঠান পণ্ড করার হুমকি দেয়। তারা আমার কাছে ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে। আমি তা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তারা আমাদের লোকজনের ওপর হামলা চালায়।

স্বপন মাহমুদের বড় ভাই রিপন সরদার জানান, অনুষ্ঠানের সময় সাউন্ড বক্স বাজানোকে কেন্দ্র করে প্রথমে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে অভিযুক্তরা দলবল নিয়ে হামলা চালায়।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে অভিযুক্ত উসমান ও আহাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তবে অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

উসমানের বড় ভাই বক্কার মিয়া বলেন, তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তার দাবি, ‘আমার ছোট ভাই উসমান ও আহাদ ওই অনুষ্ঠানে ডেকোরেটরের কাজ করছিল। সেসময় স্বপন মাহমুদ ও তার লোকজন আমার ভাইকে মারধর করে। পরে আমাদের ফাঁসানোর জন্য তারা নিজেরাই ঘর ভাঙচুর করেছে।’

এ বিষয়ে নগরকান্দা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) তারেক বিশ্বাস বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসূল সামদানী আজাদ জানান, সুন্নতে খতনার অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

