লক্ষ্মীপুরের চার আসনে মনোনয়নপত্র নিলেন যারা

লক্ষ্মীপুরের চার আসনে মনোনয়নপত্র নিলেন যারা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য পদে লক্ষ্মীপুরের ৪টি আসনে ৪৩ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা আব্দুর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনে ১৬ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তারা হলেন- বিএনপির শাহাদাত হোসেন সেলিম, স্বতন্ত্র সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম, ইসলামী আন্দোলনের জাকির হোসেন পাটওয়ারী, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, জাতীয় পার্টির মাহমুদুর রহমান মাহমুদ, এনসিপির মাহবুব আলম, বাসদের মো. বিল্লাল হোসেন, স্বতন্ত্র মো. আল-আমিন, বাংলাদেশ মুসলিম লীগের রেজাউল করিম, বিএনপি নেতা হারুনুর রশিদ, গণ অধিকার পরিষদের মো. কাউছার আলম, স্বতন্ত্র এমএ আউয়াল, জাকির হোসেন, এনডিএমের আলমগীর হোসেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মিজানুর রহমান ও স্বতন্ত্র এমএ গোফরান।
লক্ষ্মীপুর-২ (রায়পুর ও সদরের একাংশ) আসনে ৯ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তারা হলেন- বিএনপির আবুল খায়ের ভূঁইয়া, জামায়াতে ইসলামীর এসইউএম রুহুল আমিন ভূঁইয়া, বাংলাদেশ সুপ্রীম পার্টির মো. ইব্রাহিম মিয়া, জাকের পার্টির তসলিম, কল্যাণ পার্টির মো. ফরহাদ মিয়া, গণঅধিকার পরিষদের আবুল বাশার, ইসলামী আন্দোলনের হেলাল উদ্দিন, এবি পার্টির কেফায়েত হোসেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আহম্মদ হোসাইন।
লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনে ৭ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তারা হলেন- বিএনপির শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, জামায়াতে ইসলামীর মোহাম্মদ রেজাউল করিম, ইসলামী আন্দোলনের মো. ইব্রাহিম, জাতীয় পার্টির একেএম মহিউদ্দিন, এনপিপির সেলিম মাহমুদ, এলডিপির মো. শামছুদ্দিন, জেএসডির হারুনুর রশিদ।
লক্ষ্মীপুর-৪ (রামগতি ও কমলনগর) আসনে ১১ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। তারা হলেন- বিএনপির এবিএম আশরাফ উদ্দিন নিজান, জেএসডির তানিয়া রব, জামায়াতের ইসলামীর এআর হাফিজ উল্যাহ, ইসলামী আন্দোলনের খালেদ সাইফুল্লাহ, স্বতন্ত্র আ ন ম মঞ্জুর মোরশেদ, শরাফ উদ্দিন আজাদ সোহেল, নুরুল হুদা চৌধুরী, খেলাফত মজলিশের আব্দুল মতিন, বিএনপি নেত্রী বিথিকা বিনতে হোসাইন, বাসদের মিলন কৃষ্ণ মন্ডল ও গণঅধিকার পরিষদের মো. রিদওয়ান উল্লাহ।
কাজল কায়েস/এফএ/জেআইএম