প্রধান শিক্ষকের ভুলে বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়া হলো না ১০ শিক্ষার্থীর

প্রধান শিক্ষকের ভুলে বৃত্তি পরীক্ষা দেওয়া হলো না ১০ শিক্ষার্থীর
কুড়িগ্রামের চিলমারীতে প্রধান শিক্ষকের অবহেলায় জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি একটি বিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষার্থী। রোববার (২৮ ডিসেম্বর) বাংলা বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলেও প্রবেশপত্র না পাওয়ায় তারা পরীক্ষাকেন্দ্রে বসতে পারেনি।
ঘটনাটি ঘটেছে, উপজেলার রানীগঞ্জ ইউনিয়নের কয়ারপাড় বীর বিক্রম উচ্চ বিদ্যালয়ে।
ওই বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী নিশাদ বাবু, মেহেদী, সুমাইয়া আক্তার জানায়, তারা আগেই পরীক্ষার ফি জমা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রস্তুতি নিলেও পরীক্ষার দিন জানতে পারে তাদের প্রবেশপত্র আসেনি। এতে তারা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে।
অভিভাবক আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, প্রধান শিক্ষকের গাফিলতির কারণে তার মেয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি।
তবে প্রধান শিক্ষক আমিনুল ইসলাম জানান, বোর্ডের অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় আবেদন সম্পন্ন করা যায়নি।
পরীক্ষা কেন্দ্রের সচিব ও থানাহাট পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তৈয়ব আলী বলেন, ১৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৩২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২২৪ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। কয়ারপাড় বীর বিক্রম উচ্চ বিদ্যালয়, দক্ষিণ খাওরিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও মুদাফৎ থানা এইচসি উচ্চ বিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়নি।
চিলমারী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সবুজ কুমার বসাক বলেন, বিষয়টি শুনেছি খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রোকনুজ্জামান মানু/এফএ