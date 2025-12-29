  2. দেশজুড়ে

ফেনীতে খালেদা জিয়ার আসনে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন বিএনপির ৪ জন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ফেনী
প্রকাশিত: ১২:১৮ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ফেনীতে খালেদা জিয়ার আসনে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন বিএনপির ৪ জন
ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ সোমবার (২৯ ডিসেম্বর)। খালেদা জিয়ার আসন ফেনী-১ থেকে ১৩ জন মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। এ আসনে দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ বিএনপির ৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকালে জেলা প্রশাসক ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ফেনী-১ আসনে ১৩ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক রফিকুল আলম মজনু, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি হাবিবুর রহমান নান্টু ও তার ছেলে মজুমদার আরিফুর রহমান মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে মনোনয়ন নিয়েছেন কাজী গোলাম কিবরিয়া, জামায়াতে ইসলামী থেকে এস এম কামাল উদ্দিন, গণমুক্তি জোট থেকে মাহবুব মোর্শেদ মজুমদার, খেলাফত মজলিস থেকে মোহাম্মদ নাজমুল আলম, জাতীয় পার্টি থেকে মোতাহের হোসেন চৌধুরী, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন থেকে আনোয়ার উল্ল্যাহ ভূঞা, বাংলাদেশ কংগ্রেস থেকে মো. ফিরোজ উদ্দিন চৌধুরী, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ থেকে রাসেদুল ইসলাম রুবেল ও স্বতন্ত্র হিসেবে নিজাম উদ্দিন ভূঞা মনোনয়ন নিয়েছেন।

ফেনী জেলা বিএনপির সদস্যসচিব আলাল উদ্দিন আলাল বলেন, কারা মনোনয়ন নিয়েছেন এ বিষয়ে বিস্তারিত জানি না। তবে যেখানে ম্যাডাম (খালেদা জিয়া) নিজে মনোনয়ন নিচ্ছেন, সেখানে অন্যদের মনোনয়ন নেওয়ার দুঃসাহস তারা কেন দেখাচ্ছেন, সেটি বুঝে ওঠা কঠিন। আজ সোমবার মনোনয়ন জমার শেষ দিন। তখন বিষয়টি পুরোপুরি পরিষ্কার হবে। কেউ দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে অবশ্যই দল তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

ফেনী জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মনিরা হক বলেন, ২৯ ডিসেম্বর মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষ দিন। পরবর্তীতে তফসিল অনুযায়ী মনোনয়ন যাচাই-বাছাইসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

ফেনী-১ (ছাগলনাইয়া, ফুলগাজী ও পরশুরাম) আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৮১ হাজার ১৬২ জন, এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৯৫ হাজার ৮৯১ জন, নারী ১ লাখ ৮৫ হাজার ২৬৯ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ২ জন। মোট ভোট কেন্দ্র ১২১টি।

আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।