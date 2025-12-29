  2. দেশজুড়ে

মনোনয়নপত্র দাখিল শেষে হাদি হত্যার বিচার চাইলেন জামায়াত প্রার্থী

জেলা প্রতিনিধি
লক্ষ্মীপুর
প্রকাশিত: ০২:৩৮ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্মীপুর-৩ আসনের প্রার্থী রেজাউল করিম ও লক্ষ্মীপুর-২ আসনের প্রার্থী এসইউএম রুহুল আমিন ভূঁইয়া মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ের সময় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি হত্যার বিচার চেয়েছেন জামায়াত নেতা রেজাউল।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা প্রশাসক ও নির্বাচনের জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা এস এম মেহেদী হাসানের কাছে তারা মনোনয়নপত্র জমা দেন।

রেজাউল ঢাকা মহানগরী উত্তর জামায়াতের সেক্রেটারি ও রুহুল আমিন লক্ষ্মীপুর জেলা জামায়াতের আমির।

মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর রেজাউল ও রুহুল আমিন নির্বাচনী বিজয়ী হবেন বলে আশা ব্যক্ত করেন।

রেজাউল করিম বলেন, আমরা জুলাই যোদ্ধা ও শহীদ পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছি। সব শহীদদের স্মরণ করছি। দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়বার জন্য আমাদের এ অভিযান। এ দেশের মানুষ পরিবর্তন চায়, নতুনত্ব দেখতে চাই। আগামী দিনে ইনসাফের বাংলাদেশের জন্য আমাদের প্রিয় ভাই হাদি সর্বশেষ শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করেছেন। অবিলম্বে শহীদ ওসমান হাদির খুনিদের গ্রেফতার করতে হবে। খুনিদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

কাজল কায়েস/আরএইচ/জেআইএম

