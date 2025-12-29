খালেদা জিয়ার বিকল্প প্রার্থী প্রসঙ্গে মিন্টু
নেত্রীর বিকল্প কেউ নেই, উনার অসুস্থতার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টু বলেছেন, দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফেনী-১ আসনে দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে আরও একজন মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এটি দলের অনুমতি নিয়েই হয়েছে। তবে নেত্রীর বিকল্প কেউ নেই। উনার অসুস্থতার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত। দলের চেয়ারপারসন মাঠে না থাকলেও নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা চলছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ফেনী-১ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মনিরা হকের হাতে তার পক্ষে দলীয় নেতারা মনোনয়নপত্র জমা দেন। মনোনয়নপত্র জমাদান শেষে আবদুল আউয়াল মিন্টু এসব কথা বলেন।
একই আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক এবং ওই আসনের নির্বাচনী সমন্বয়ক রফিকুল আলম মজনু। একই সময় দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন ও ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আউয়াল মিন্টুসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে, ফেনীর তিনটি সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র ৪৫ জন। তার মধ্যে ফেনী-১ আসনে ১৩ জন, ফেনী-২ আসনে ১৬ জন ও ফেনী-৩ আসনে ১৬ জন মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এসআর/এএসএম