পটুয়াখালী-৩ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন নুরুল হক

পটুয়াখালী-৩ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন নুরুল হক
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা–দশমিনা) সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় গলাচিপা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কার্যালয়ে তিনি তার মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। গলাচিপা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির পটুয়াখালী জেলা যুবদলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শিপলু খান, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ইখতিয়ার রহমান কবিরসহ গণঅধিকার পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।
মাহমুদ হাসান রায়হান/কেএইচকে/এমএস