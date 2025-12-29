  2. দেশজুড়ে

পটুয়াখালী-৩ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন নুরুল হক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পটুয়াখালী
প্রকাশিত: ০৫:৫৭ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
পটুয়াখালী-৩ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন নুরুল হক

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা–দশমিনা) সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপির মনোনীত প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় গলাচিপা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কার্যালয়ে তিনি তার মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। গলাচিপা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মাহমুদুল হাসানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির পটুয়াখালী জেলা যুবদলের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শিপলু খান, কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ইখতিয়ার রহমান কবিরসহ গণঅধিকার পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

মাহমুদ হাসান রায়হান/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।