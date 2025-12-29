  2. দেশজুড়ে

চাকরি ছেড়ে সংসদ নির্বাচনে নৈশপ্রহরী খাইরুল

প্রকাশিত: ০৭:৪২ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা-কুমারখালী) আসনে বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির (বিএসপি) প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন খাইরুল ইসলাম।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন।

খাইরুল ইসলাম পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিষ্ঠানে নৈশপ্রহরীর দায়িত্ব পালন করতেন। নির্বাচনে অংশ নিতে চার মাস আগে চাকর ছেড়ে দেন তিনি।

খাইরুল ইসলাম বলেন, ‌‘আপনারা সবাই আমার জন্য আশীর্বাদ করবেন। চার মাস হচ্ছে স্বেচ্ছায় পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছি। দেখা যাক আল্লাহ ভরসা।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমি গত বছর সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম। তবে চাকরি করাই আমার মনোনয়নপত্র বাদ দিয়েছিল। সেজন্য আমি এবার স্বেচ্ছায় চাকরি থেকে অবসর নিয়েছি।’

