চাঁদপুরের পাঁচ আসনে ৪৬ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৪৮ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চাঁদপুরের পাঁচটি সংসদীয় আসনে মোট ৪৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এ পাঁচটি আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন ৭০ জনেরও বেশি।

সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. নাজমুল ইসলাম সরকারের কাছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা তাদের মনোনয়নপত্র জমা দেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট উপজেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছেও বেশ কয়েকজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন।

রাতে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন চাঁদপুর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান খলিফা।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, চাঁদপুর-১ (কচুয়া) আসনে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন ১৫ জন প্রার্থী। এর মধ্যে সাতজন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ) আসনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন ২০ জন। জমা দিয়েছেন ১২ জন।

চাঁদপুর-৩ (সদর ও হাইমচর) আসনে ৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন এবং সবাই মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।

চাঁদপুর-৪ (ফরিদগঞ্জ) আসনে ১৫ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দেন ১০ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

অন্যদিকে চাঁদপুর-৫ (হাজীগঞ্জ ও শাহরাস্তি) আসনে ১১ জন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন এবং জমা দিয়েছেন আটজন প্রার্থী।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান খলিফা জানান, নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই, প্রত্যাহার ও প্রতীক বরাদ্দের পর চূড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে।

