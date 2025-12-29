সাতক্ষীরায় চার আসনে মনোনয়ন জমা দিলেন ২৯ প্রার্থী

সাতক্ষীরায় চার আসনে মনোনয়ন জমা দিলেন ২৯ প্রার্থী
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাতক্ষীরার চারটি সংসদীয় আসনে স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মোট ২৯ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) সকাল থেকে বিকেল ৫টায় পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে এ মনোনয়নপত্র জমা দেন প্রার্থীরা।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, মনোনয়ন জমাদানকারীদের মধ্যে দলীয় প্রার্থী ২৪ জন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ৫ জন। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন।
সাতক্ষীরা–০১ আসন
এই আসনে মোট ৬ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন, মো. ইজ্জত উল্লাহ (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), জিয়াউর রহমান (জাতীয় পার্টি), মো. হাবিবুল ইসলাম হাবিব (বিএনপি), শেখ মো. রেজাউল করিম (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মো. ইয়ারুল ইসলাম (বাংলাদেশ কংগ্রেস), এবং এস. এম. মুজিবর রহমান (স্বতন্ত্র)।
সাতক্ষীরা–০২ আসন
সাতক্ষীরা–০২ আসনে মোট ৮ জন প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তারা হলেন, মুহাম্মদ আব্দুল খালেক (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), মো. আব্দুর রউফ (বিএনপি), মো. আশরাফুজ্জামান (জাতীয় পার্টি), জি. এম. সালাউদ্দীন (এবি পার্টি), মো. ইদ্রিস আলী (বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ), শেখ মাতলুব হোসেন লিয়ন (জাতীয় পার্টি), মুফতী রবীউল ইসলাম (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ) ও শফিকুল ইসলাম শাহেদ (লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি-এলডিপি)।
সাতক্ষীরা–০৩ আসন
এই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ৮ জন প্রার্থী। তারা হলেন, হাফেজ মুহা. রবিউল বাশার (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), মো. আলিপ হোসেন (জাতীয় পার্টি), কাজী আলাউদ্দীন (বিএনপি), এম. এ. আসফউদ্দৌলা খান (স্বতন্ত্র), মো. শহিদুল আলম (স্বতন্ত্র), আসলাম আল মেহেদী (স্বতন্ত্র), রুবেল হোসেন (বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি-বিএমজেপি) এবং মো. ওয়েজ কুরনী (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ)।
সাতক্ষীরা–০৪ আসন
সাতক্ষীরা–০৪ আসনে মোট ৭ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন, জি. এম. নজরুল ইসলাম (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), মো. আব্দুর রশিদ (জাতীয় পার্টি), মো. মনিরুজ্জামান (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি), হুসেইন মুহাম্মদ মায়াজ (জাতীয় পার্টি), এইচ. এম. গোলাম রেজা (গণঅধিকার পরিষদ), এস. এম. মোস্তফা আল মামুন (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ) এবং মো. আব্দুল ওয়াহেদ (স্বতন্ত্র)।
সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মিজ আফরোজা আক্তার জানান, পরবর্তী সময়ে মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে বৈধ প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে। এরপর প্রার্থিতা প্রত্যাহার ও প্রতীক বরাদ্দের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
