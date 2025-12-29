নোয়াখালী-৫
স্বতন্ত্র প্রার্থী হলেন ব্যারিস্টার মওদুদ পত্নী হাসনা
নোয়াখালী-৫ (কোম্পানীগঞ্জ-কবিরহাট ও সদরের আংশিক) আসনে দলের মনোনয়ন না পেয়ে বিএনপির প্রয়াত স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের স্ত্রী হাসনা জসীমউদ্দিন মওদুদ স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেলে ব্যক্তিগত সহকারি মাহবুবুর রহমান নাহিদের মাধ্যমে কোম্পানীগঞ্জের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. মাসুদুর রহমানের কাছে এ মনোনয়ন জমা দেন তিনি।
জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন।
জানা যায়, হাসনা জসীমউদ্দিন মওদুদ পল্লীকবি জসীমউদ্দিনের মেয়ে। তিনি ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালে স্বামী ব্যরিস্টার মওদুদ আহমদের ছেড়ে দেওয়া নোয়াখালী-৫ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। এবার এ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন ফারইস্ট ইসলামী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান ব্যবসায়ী মো. ফখরুল ইসলাম। তিনিও একইদিন বিএনপির হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
সোমবার সন্ধ্যায় হাসনা জসীমউদ্দিন মওদুদ নিজের ফেসবুক আইডিতে লেখেন, আমি নোয়াখালী-৫ আসনে থেকে দলীয়ভাবে বিএনপির একজন প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যেখানে আমার স্বামী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ এবং আমি ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই এলাকার সেবা করেছি। আওয়ামী লীগের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসার কারণে ২০১৭ সাল থেকে আমি আমার বাড়ি হারিয়েছি।
তিনি আরও লেখেন, কিন্তু নির্বাচন কমিশন থেকে বলা হচ্ছে যে, দলীয় মনোনয়নপত্র ছাড়া দলীয়ভাবে কারো মনোনয়ন জমা নেওয়া হবে না। এটা শুনে আমি অনেক আশাহত হয়েছি। তাই বাধ্য হয়ে আমি স্বতন্ত্র হিসেবে আজ মনোনয়ন দাখিল সম্পন্ন করলাম। আমি আপনাদের সমর্থন ও সহযোগিতা কামনা করছি।
জেলা নির্বাচন কমিশন কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, নোয়াখালী-৫ আসনে মোট ১৫ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এর মধ্যে, বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টি, ইমসানিয়াত বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি), ইসলামি আন্দোলন, রিপাবলিকান পার্টি, খেলাফত মজলিস, সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী), ইসলামি ফ্রন্ট, জনতার দল ছাড়াও চারজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন।
