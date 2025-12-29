দলবল নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা, ফেনী বিএনপিকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

দলবল নিয়ে মনোনয়নপত্র জমা, ফেনী বিএনপিকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে বিএনপির ফেনী জেলার কমিটিকে জরিমানা করা হয়েছে।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) দুপুরে ফেনী জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আরডিসি মো. মনিরুজ্জামান এই জরিমানা করেন।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মনিরুজ্জামান বলেন, ফেনী ১, ২ ও ৩ আসনের বিএনপির প্রার্থীরা মনোনয়ন জমাদানকালে একসঙ্গে পাঁচজনের বেশি লোকজন নিয়ে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রবেশ করায় এই জরিমানা করা হয়েছে। জেলা বিএনপির সদস্য শাহাদাত হোসেন জরিমানার ১৫ হাজার টাকা পরিশোধ করেন।
তিনি আরও বলেন, আচরণবিধির বিষয়ে সব দলকে সতর্ক করা হয়েছে। আচরণবিধি লঙ্ঘিত হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
