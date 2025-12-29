ফেনীতে খালেদা জিয়াসহ ৩৫ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

ফেনীতে খালেদা জিয়াসহ ৩৫ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা
ফেনীর তিনটি সংসদীয় আসনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র ৩৫ প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এরমধ্যে ফেনী-১ আসনে ১০ জন, ফেনী-২ আসনে ১৪ জন ও ফেনী-৩ আসনে ১১ জন মনোনয়ন জমা দেন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়ন জমার শেষ দিন রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মনিরা হক এ তথ্য জানান।
ফেনী-১ (ছাগলনাইয়া-ফুলগাজী-পরশুরাম)
এ আসনে বিএনপি প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন দলটির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। দুপুরে তার পক্ষে দলটির নেতাকর্মীরা এ মনোনয়ন জমা দেন। এর মধ্যে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক রফিকুল আলম মজনু, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে মনোনয়ন দিয়েছেন কাজী গোলাম কিবরিয়া, জামায়াত ইসলাম থেকে এস এম কামাল উদ্দিন, জাতীয় পার্টি থেকে মোতাহের হোসেন চৌধুরী, গণমুক্তি জোট থেকে মাহবুব মোর্শেদ মজুমদার, খেলাফত মজলিস থেকে মোহাম্মদ নাজমুল আলম, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন থেকে আনোয়ার উল্ল্যাহ ভূঁঞা, বাংলাদেশ কংগ্রেস থেকে মো. ফিরোজ উদ্দিন ভুঁইয়া ও স্বতন্ত্র হিসেবে নিজাম উদ্দিন ভুঁইয়া মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
এ আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৮১ হাজার ১৬২ জন, এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৯৫ হাজার ৮৯১ জন, নারী ১ লাখ ৮৫ হাজার ২৬৯ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ২ জন। মোট ভোট কেন্দ্র ১২১টি।
ফেনী-২ (ফেনী সদর)
এ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ১৪ জন। এর মধ্যে রয়েছেন- বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা অধ্যাপক জয়নাল আবেদিন, আমার বাংলাদেশ পার্টির (এবি পার্টি) চেয়ারম্যান মজিবুর রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে মোহাম্মদ একরামুল হক ভূঁঞা, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) থেকে সামসুদ্দিন মজুমদার, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল মার্কসবাদী (বাসদ) থেকে জসিম উদ্দিন, খেলাফত মজলিশ থেকে মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন থেকে মোহাম্মদ আবুল হোসেন, গণঅধিকার পরিষদ থেকে মো. তারেকুল ইসলাম ভূঁঞা, আমজনতার দলের সাইফুল করিম মজুমদার, ইনসানিয়াত বিপ্লবের তাহেরুল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ থেকে মো. হারুনুর রশিদ ভূঁঞা।
এছাড়া স্বতন্ত্র হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক এয়াকুব নবী, কানাডা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক এস এম হুমায়ুন কবীর পাটওয়ারী ও মো. ইসমাইল।
এ আসনে মোট ভোটার ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৫৬ জন, এরমধ্যে পুরুষ দুই লাখ ২২ হাজার ৬৮৩, নারী দুই লাখ ৯ হাজার ৩৭০ জন, তৃতীয় লিঙ্গ ৩ জন, ভোট কেন্দ্র ১৪৬ টি।
ফেনী-৩ (সোনাগাজী ও দাগনভূঞা)
এ আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ১১ জন। এর মধ্যে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল আওয়াল মিন্টু, ইনসানিয়াত বিপ্লবের প্রার্থী মো. হাসান আহমদ, জাতীয় পার্টি থেকে মো. আবু সুফিয়ান, জামায়াতে ইসলাম থেকে মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ থেকে মো. সাইফ উদ্দিন, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন থেকে মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান পাটোয়ারী, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস থেকে মোহাম্মদ আলী, ইসলামী ফ্রন্ট বাংলাদেশ থেকে মো. আবু নাছের, ও সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) থেকে আবদুল মালেক মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
এ আসনে মোট ভোটার ৫ লাখ ৩ হাজার ৮৭ জন, পুরুষ ২ লাখ ৫৯ হাজার ৮শ জন, নারী ২ লাখ ৪৩ হাজার ২৮৫ জন, তৃতীয় লিঙ্গ ২জন, মোট ভোট কেন্দ্র ১৬১টি।
এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে খালেদ মাহমুদ ও জেলা বিএনপির সদস্য মাহবুবুল হক রিপন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
এর আগে, ফেনী-১ আসনে ১৩ জন, ফেনী-২ আসনে ১৮ জন এবং ফেনী-৩ আসনে ১৬ জনসহ মোট ৪৭ প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন। জেলার তিনটি আসনে মোট ভোটার ১৩ লাখ ১৬ হাজার ৩০৫ জন। এরমধ্যে মহিলা ভোটার ৬ লাখ ৩৭ হাজার ৯২৪ জন, পুরুষ ভোটার ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৩৭৪ জন। তিনটি আসনে ভোট দিতে নিবন্ধন করেছেন ৩০ হাজার ১৫১ জন প্রবাসী। তিনটি আসনে মোট কেন্দ্র ৪২৮ টি।
