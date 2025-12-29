  2. দেশজুড়ে

মাগুরার দুই আসনে ১৫ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

প্রকাশিত: ০৯:৪৩ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার সময় শেষ হয়েছে সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায়। নির্ধারিত সময়ে মাগুরার দুইটি আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ১৫ প্রার্থী।

এদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে মাগুরা-১ আসন থেকে ১০ জন ও মাগুরা-২ আসন থেকে ৫ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

মাগুরা-১

এ আসন থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মনোয়ার হোসেন খান, জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশের প্রার্থী আব্দুল মতিন, গণ অধিকার প্রার্থী ডা. খলিলুর রহমান, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী মো. নাজিরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) শম্পা বসু, বাংলাদেশ কংগ্রেস এর প্রার্থী কাজী রেজাউল ইসলাম, জাতীয় পার্টি প্রার্থী মো. জাকির হোসেন মোল্লা, খেলাফত মজলিস প্রার্থী মো. ফয়জুল ইসলাম , গণফোরাম প্রার্থী মো. মিজানুর রহমান ও স্বতন্ত্র প্রার্থী কুতুবুল্লাহ হোসেন মিয়া।

মাগুরা-২

এ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাড. নিতাই রায় চৌধুরী, জামায়াত ইসলামের বাংলাদেশ প্রার্থী মো. মুশতারশেদ বিল্লাহ, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রার্থী মোস্তফা কামাল, জাতীয় পার্টির মশিয়ার রহমান ও স্বতন্ত্র প্রাথী মোয়াজ্জেম হোসেন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।

উল্লেখ্য, মাগুরা-১ আসন থেকে ১১ জন ও মাগুরা-২ আসন থেকে ৯ প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছিলেন।

মাগুরা জেলায় মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ১৫ জন, তাদের মধ্যে দলীয় ১৩ জন ও স্বতন্ত্র ২ জন। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এ সব তথ্য জানা গেছে।

