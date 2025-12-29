ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬
মনোনয়নপত্র জমা দিলেন জোনায়েদ সাকি, বিএনপির স্বতন্ত্র একাধিক
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ (বাঞ্ছারামপুর) সংসদীয় আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ আব্দুর রহিম সাকি ওরফে জোনায়েদ সাকি।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে বাঞ্ছারামপুরে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে তিনি মনোনয়নপত্র জমা দেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসনে বিএনপি কোনো প্রার্থী মনোনয়ন দেয়নি। এই আসনে গণসংহতি আন্দোলনকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। এই আসনে দলটির প্রার্থী হয়েছেন প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি।
তবে দলের মনোনয়ন না পেলেও উপজেলা বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান পলাশ ও সাবেক এমপি এম এ খালেকসহ একাধিক বিএনপি নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর