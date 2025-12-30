নাটোরের চার আসনে ৩৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

নাটোরের চার আসনে ৩৪ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা
নাটোরে চারটি আসনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৩৪ প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে নাটোর-১ ও ৩ আসনেই বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাসহ বিদ্রোহী প্রার্থী রয়েছেন ছয়জন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিনে জেলা প্রশাসক, স্ব স্ব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছে এ মনোনয়নপত্র দাখিল করেন প্রার্থীরা।
নাটোর-১ (লালপুর-বাগাতিপাড়া)
এ আসনে ১৩ প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে বিএনপির ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল ছাড়াও বিদ্রোহী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তার আপন ভাই ও লালপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডা. ইয়াসির আরশাদ রাজন, বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-দপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু, বাগাতিপাড়া উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বহিষ্কৃত বিএনপি নেতা এএসএম জাহাঙ্গীর হোসেন, বিএনপি কর্মী বাবু হোসেন, জামায়াতের আবুল কালাম আজাদ, খেলাফত মজলিশের আজাবুল হক, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পাটি আনসার আলী, ইসলামী আন্দোলনের বাকি বিল্লাহ ও গণসংহতি আন্দোলনের সেন্টু আলী, এবি পার্টির এএসএম মোকাররেবুর রহমান নাসিম, গণ অধিকার পরিষদের মেহেদী হাসান এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী মোয়াজ্জেম হোসেন।
নাটোর-২ (সদর-নলডাঙ্গা)
এ আসনে বিভিন্ন দলের আট প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক মন্ত্রী অ্যাডভোকেট এম রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু, তার সহধর্মিণী সাবিনা ইয়াসমিন ছবি, জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যাপক মো. ইউনুস আলী, এনপিপির জিএ মুবিন, জাতীয় পার্টির কবির উদ্দিন কমল, গণসংহতি আন্দোলনের তাহামিদা ইসলাম তানিয়া, ইসলামী আন্দোলনের মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক সচিব ড. মো. নুরুন্নবী মৃধা।
নাটোর-৩ (সিংড়া)
এ আসনে আট প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। বিএনপির অধ্যক্ষ আনোয়ারুল ইসলাম আনু ছাড়াও মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক দাউদার মাহমুদ, জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির মহিলা বিষয়ক ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ফাতেমা খানম, জামায়াতের অধ্যাপক মো. সাইদুর রহমান, জাতীয় পার্টির আশিক ইকবাল, ইসলামী আন্দোলনের মাওলানা খলিলুর রহমান, এনসিপির এসএম জার্জিস কাদির, খেলাফত মজলিশের টিংকু সরদার ও স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন পাশা।
নাটোর-৪ (বড়াইগ্রাম-গুরুদাসপুর)
এ আসনে জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুল আজিজ, জামায়াতের জেলা জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা আব্দুল হাকিম, এবি পার্টির মোকছেদুল মোমিন, জাতীয় পার্টির এম ইউসুফ আহমেদ ও ইসলামী আন্দোলনের মাওলানা এমদাদুল্লাহ।
নাটোরের জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং অফিসার আসমা শাহীন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
