বগুড়ার ৭ আসনে ৩৯ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র জমা

প্রকাশিত: ১১:৫৯ এএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫
বগুড়ার সাতটি সংসদীয় আসনে উৎসবমুখর পরিবেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র মিলে মোট ৩৯ প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

বগুড়া জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা তৌফিকুর রহমান জানান, সাতটি আসনে ৪৫ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হলেও জমা পড়েছে ৩৯টি। এর মধ্যে বগুড়া-১ ও ২ আসনে সর্বোচ্চ সাতটি করে এবং বাকি আসনগুলোতে পাঁচটি করে মনোনয়ন জমা হয়েছে।

বগুড়া-১ (সারিয়াকান্দি-সোনাতলা)
এ আসনে বিএনপি থেকে কাজী রফিকুল ইসলাম ও স্বতন্ত্র হিসেবে আহসানুল তৈয়ব জাকির মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। এছাড়া শাহাবুদ্দিন (জামায়াত), এবিএম মোস্তফা কামাল পাশা (ইসলামী আন্দোলন), জুলফিকার আলী (গণফোরাম), আসাদুল হক (বাংলাদেশ কংগ্রেস) এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী শাহজাদী আলম লিপি মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ)
এ আসনে নাগরিক ঐক্যের মাহমুদুর রহমান মান্না (বিএনপি সমর্থিত) ও মীর শাহে আলম (বিএনপি) এছাড়াও রয়েছেন শরীফুল ইসলাম জিন্নাহ (জাতীয় পার্টি), শাহাদুজ্জামান (জামায়াত), জামাল উদ্দিন (ইসলামী আন্দোলন), সেলিম সরকার (গণঅধিকার পরিষদ) ও স্বতন্ত্র প্রার্থী রেজাউল করিম তালু।

বগুড়া-৩ (আদমদীঘি-দুপচাঁচিয়া)
এ আসনে আব্দুল মুহিত তালুকদার (বিএনপি), শাহিনুল ইসলাম (জাতীয় পার্টি), নূর মোহাম্মদ (জামায়াত), শাজাহান আলী তালুকদার (ইসলামী আন্দোলন) এবং তৌহিদুল ইসলাম (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস) মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

বগুড়া-৪ (কাহালু-নন্দীগ্রাম)
এ আসনে মোশারফ হোসেন (বিএনপি), শাহীন মোস্তফা কামাল ফারুক (জাতীয় পার্টি), মোস্তফা ফয়সাল (জামায়াত), ইদ্রিস আলী (ইসলামী আন্দোলন) এবং কামরুল হাসান মোহাম্মদ শাহেদ ফেরদৌস (এলডিপি) মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

বগুড়া-৫ (শেরপুর-ধুনট)
এ আসনে গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ (বিএনপি), দবিবুর রহমান (জামায়াত), মীর মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান (ইসলামী আন্দোলন), খান কুদরত-ই-সাকলায়েন (এলডিপি) এবং শিপন কুমার রবিদাস (কমিউনিস্ট পার্টি) মনোনয়ন জমা দিয়েছেন।

বগুড়া-৬ (সদর)
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষে এ আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা। এছাড়া অন্য ৪ প্রার্থী হলেন— আবিদুর রহমান সোহেল (জামায়াত), আনম মামুনুর রশিদ (ইসলামী আন্দোলন), দিলরুবা (বাসদ) এবং আব্দুল্লাহ আল ওয়াকি (জেএসডি)।

বগুড়া-৭ (গাবতলী-শাজাহানপুর)
এ আসনে বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দেন হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু। বিকল্প হিসেবে জমা দিয়েছেন মোরশেদ মিল্টন (বিএনপি)। এছাড়া রয়েছেন গোলাম রব্বানী (জামায়াত), শফিকুল ইসলাম (ইসলামী আন্দোলন) এবং আনছার আলী (মুসলিম লীগ)।

আইনি লড়াই ও নাটকীয়তা
বগুড়া-১ আসনে কাজী রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে ঋণ খেলাপির অভিযোগ থাকায় বিএনপি সেখানে বিকল্প প্রার্থী রেখেছে। একই চিত্র বগুড়া-২ আসনেও। সেখানে মাহমুদুর রহমান মান্নার ঋণ খেলাপি সংক্রান্ত জটিলতা আজ সকালে উচ্চ আদালতের আদেশে নিরসন হওয়ায় তিনি শেষ মুহূর্তে মনোনয়নপত্র জমা দিতে সক্ষম হন।

