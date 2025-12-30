গাইবান্ধার পাঁচ আসনে মনোনয়ন জমা দিলেন যারা

গাইবান্ধার পাঁচ আসনে মনোনয়ন জমা দিলেন যারা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে গাইবান্ধার পাঁচটি আসনে বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টিসহ মোট ৪৫ প্রার্থী মনোয়ন জমা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে ১০ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছেন।
সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) রাতে গাইবান্ধার জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মো. মাসুদুর রহমান মোল্লা এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গাইবান্ধা-১ (সুন্দরগঞ্জ)
এ আসনে খন্দকার জিয়াউল ইসলাম (বিএনপি), মো. মাজেদুর রহমান (জামায়াত), শামীম হায়দার পাটোয়ারী (জাতীয় পার্টি), মাহফুজুল হক সরদার (জাতীয় পার্টি), পরমানন্দ দাস (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল- মার্কসবাদী), মো. শরিফুল ইসলাম (এলডিপি), রমজান আলী (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মো. কাওছার আযম হান্নু (আম জনতার দল) মোছা. ছালমা আকতার (স্বতন্ত্র), মোস্তফা মহসিন (স্বতন্ত্র)।
গাইবান্ধা সদর-২
এ আসনে আব্দুল করিম (জামায়াতে ইসলামী), আনিছুজ্জামান খান বাবু (বিএনপি), আব্দুর রশিদ সরকার (জাতীয় পার্টি), মিহির কুমার ঘোষ (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), একেএম গোলাম আযম (খেলাফত মজলিস), আহসানুল হাবীবা সাঈদ (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-মার্কসবাদী), আব্দুল মাজেদ (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মো. সাহেদুর জামান (জনতার দল) ।
গাইবান্ধা -৩ (সাদুল্লাপুর- পলাশবাড়ী),
এ আসনে অধ্যাপক ডা. সৈয়দ মইনুল হাসান সাদিক (বিএনপি), আবুল কাওছার মোহাম্মাদ নজরুল ইসলাম (জামায়াত), মইনুর রাব্বী চৌধুরী (জাতীয় পার্টি), মো. সুরুজ মিয়া (গণ-অধিকার পরিষদ), মো. এটিএম আওলাদ হোসাইন (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মো. আব্দুল্লাহ আদিল (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), মনজুরুল হক (জনতার দল), মো. মোছাদ্দিকুল ইসলাম (ইনসানিয়াত বিল্পব বাংলাদেশ), মো. আজিজার রহমান (স্বতন্ত্র), মো. খাদেমুল ইসলাম খুদি (স্বতন্ত্র)।
গাইবান্ধা -৪ গোবিন্দগঞ্জ
এ আসনে আব্দুর রহিম সরকার (জামায়াত), কাজী মশিউর রহমান (জাতীয় পার্টি), মোহাম্মদ শামীম কায়সার (বিএনপি), মো. আতোয়ারুল ইসলাম (বাংলাদেশ বিল্পবী ওয়ার্কাস পাটি), সৈয়দ তৌহিদুল ইসলাম তুহিন (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মো. আব্দুর রউফ আকন্দ (স্বতন্ত্র)।
গাইবান্ধা- ৫ (ফুলছড়ি- সাঘাটা)
এ আসনে মো. ফারুক আলম সরকার (বিএনপি), আব্দুল ওয়ারেছ (জামায়াত), শামীম হায়দার পাটোয়ারী (জাতীয় পার্টি), মো. আজিজুল ইসলাম (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মোছা. রাহেলা খাতুন (বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল - মাকর্সবাদী), শ্রী. নিরমল (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), মো. সামিউল ইসলাম (গণঅধিকার পরিষদ), হাসান মেহেদী বিদ্যুৎ (স্বতন্ত্র), মো. সুজাউদ্দৌল্লা সাজু (স্বতন্ত্র), এ এইচ এম গোলাম শহীদ রঞ্জু (স্বতন্ত্র), নাহিদুজ্জামান নিশাদ (স্বতন্ত্র)।
তবে বিএনপির মনোনীত প্রার্থীর বাইরে দলের শুধু গাইবান্ধা-৫ (সাঘাটা-ফুলছড়ি) আসনে জেলা বিএনপির বহিষ্কৃত সহসভাপতি নাহিদুজ্জামান নিশাত স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
আনোয়ার আল শামীম/এএইচ/এমএস