কুষ্টিয়ার চারটি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৩৩ প্রার্থী

কুষ্টিয়ার চারটি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৩৩ প্রার্থী
কুষ্টিয়ার চারটি সংসদীয় আসনে ৩৩ প্রার্থী মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। তাদের মধ্যে চারটি আসনেই বিএনপি, জামায়াত ইসলামী ও ইসলামী আন্দোলনের একজন করে প্রার্থী রয়েছে।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করে।
কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর)
এ আসনে উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজা আহম্মেদ বাচ্চু মোল্লা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। এছাড়া স্বতন্ত্র হিসেবে উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক নুরুজ্জামান হাবলু মোল্লা, জামায়াতের বেলাল উদ্দিন, ইসলামী আন্দোলনের মুফতি আমিনুল ইসলাম, জাতীয় পার্টির শাহরিয়ার জামিল, গণঅধিকার পরিষদের সাহাবুল ইসলাম, বাংলাদেশ ইসলামী ফন্টের বদিরুজ্জামান ও জেএসডির গিয়াস উদ্দিন মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা)
এ আসনে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার রাগিব রউফ চৌধুরী, জামায়াতের আমির আব্দুল গফুর, ইসলামী আন্দোলনের মোহম্মদ আলী, খেলাফত মজলিসের মুফতি আব্দুল হামিদ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মুফতি আরিফুজ্জামান, সিপিবির নুর উদ্দিন, বাংলাদেশ ইসলামী ফন্টের বাবুল আক্তার ও স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আল আহসানুল হক মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
কুষ্টিয়া-৩(সদর)
এ আসনে বিএনপির প্রকৌশলী জাকির হোসেন সরকার, জামায়াতের মুফতি আমির হামজা, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আব্দুল্লাহ আকন্দ, খেলাফত মজলিসের সিরাজুল হক, গণঅধিকার পরিষদের শরিফুল ইসলাম, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টির রুম্পা খাতুন, ও বাসদের মীর নাজমুল ইসলাম মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা)
এ আসনে জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সাংসদ সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তবে এ আসনে বিএনপির দুই প্রভাবশালী নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। তারা হলেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক নুরুল ইসলাম আনসার প্রমানিক ও উপজেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ সাদি। এছাড়া জামায়াতের আফজাল হোসেন, ইসলামী আন্দোলনের আলহাজ্ব আনোয়ার খান, বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির খাইরুল ইসলাম, বাংলাদেশ লেবার পার্টির শহিদুল ইসলাম, বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টির তরুণ কুমার ঘোষ, এবি পার্টির আবু বক্কর সিদ্দিক এবং গণফরমের আব্দুল হাকিম মিয়া মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
আল-মামুন সাগর/এএইচ/এমএস