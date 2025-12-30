ফরিদপুরের চার আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৩৮ জন

ফরিদপুরের চার আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন ৩৮ জন
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমার সময় শেষ হয়েছে সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টায়। নির্ধারিত সময়ে ফরিদপুরের চারটি আসনে বিএনপি, জামায়াত, স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন দল থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মোট ৩৮ প্রার্থী। তাদের মধ্যে বিএনপির ৪ জন, জামায়াতের ৪ জন, অন্যান্য দলের ১৮ জন ও স্বতন্ত্র ১২ জন প্রার্থী রয়েছেন।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানা গেছে। চারটি আসনের মধ্যে ফরিদপুর-১ আসনে ১৫ জন, ফরিদপুর-২ আসনে ৭, ফরিদপুর-৩ আসনে ৬ ও ফরিদপুর-৪ আসনে ১০ জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন।
ফরিদপুর-১ (বোয়ালমারী-মধুখালী-আলফাডাঙ্গা)
খন্দকার নাসিরুল ইসলাম(বিএনপি), মো. ইলিয়াস মোল্লা (জামায়াত), শাহ মোহাম্মদ আবু জাফর, (জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট), মৃন্ময় কান্তি দাস (বাংলাদেশ মাইনরিটি জনতা পার্টি), মো. হাসিবুর রহমান, (জাতীয় নাগরিক পার্টি), সুলতান আহমেদ খান (জাতীয় পার্টি), মুহাম্মদ খালেদ বিন নাছের (বাংলাদেশ কংগ্রেস), মোহাম্মদ শরাফাত (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস), শামসুদ্দিন মিয়া ঝুনু (স্বতন্ত্র), মোহাম্মদ আরিফুর রহমান দোলন (স্বতন্ত্র), মো. আবুল বাসার খান (স্বতন্ত্র), মো. শাহাবুদ্দিন আহমেদ (স্বতন্ত্র), লায়লা আরজুমান বানু (স্বতন্ত্র), মো. গোলাম কবীর মিয়া (স্বতন্ত্র), মো. আব্দুর রহমান জিকো (স্বতন্ত্র)।
ফরিদপুর-২ (সালথা-নগরকান্দা)
শামা ওবায়েদ ইসলাম (বিএনপি), মো. আকরাম আলী, (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস), ফারুক ফকির (গণঅধিকার পরিষদ), শাহ মো. জামাল উদ্দিন (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), মো. জয়নুল আবেদীন বকুল মিয়া (বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন), মো. নাজমুল হাসান (বাংলাদেশ কংগ্রেস), আকরামুজ্জামান (ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশ)।
ফরিদপুর-৩ (ফরিদপুর সদর)
নায়াব ইউসুফ আহমেদ (বিএনপি), মো. আবদুত তাওয়াব (জামায়াত), মো. রফিকুজ্জামান মিয়া (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), কে এম ছরোয়ার (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), আরিফা আক্তার বেবী (জেএসডি), মোরশেদুল ইসলাম আসিফ (স্বতন্ত্র)।
ফরিদপুর-৪ (ভাঙ্গা, সদরপুর ও চরভদ্রাসন)
মো. শহিদুল ইসলাম বাবুল (বিএনপি), মো. সরোয়ার হোসাইন (জামায়াত), মিজানুর রহমান (বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস), রায়হান জামিল (জাতীয় পার্টি), মো. ইসহাক চোকদার (ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ), আতাউর রহমান (বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি), মো. তাসলিম মাতুব্বর (গণঅধিকার পরিষদ), এ এ এম মুজাহিদ বেগ (স্বতন্ত্র), আবদুল কাদের মিয়া (স্বতন্ত্র), মুহাম্মদ মজিবুর হোসাইন (স্বতন্ত্র)।
ফরিদপুরের সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা তারেক আহমেদ জানান, ফরিদপুরের চারটি আসনে বিভিন্ন দল ও স্বতন্ত্র থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মোট ৩৮ জন প্রার্থী। তাদের মধ্যে বিএনপি মনোনীত ৪ জন, জামায়াতের ৪, স্বতন্ত্র ১২ ও অন্যান্য দলের ১৮ জন প্রার্থী রয়েছেন।
